特斯拉財報／上季獲利驟減31% 營運支出遽增、關稅衝擊 盤後跌逾3%

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
電動車大廠特斯拉（Tesla）上季獲利下滑幅度超出預期，反映成本遽增，削弱了營收創同季新高帶來的好處。特斯拉股價在周三（22日）盤後大跌超過3%。

上季營運支出大增50% 導致獲利銳減31%

特斯拉周三公布，上季經調整後每股盈餘0.50美元，較去年同期銳減31%，低於分析師平均預估的0.54美元，獲利下降反映電動車降價、關稅衝擊與營運支出大增影響。

特斯拉上季營運支出增加50%至34億美元，其中包含投入研發AI等項目。特斯拉也面臨川普政府對進口汽車零組件加徵關稅的衝擊。財務長塔尼亞表示，這項關稅在上季導致特斯拉額外支出逾4億美元。

此外，曾是特斯拉主要獲利來源的監管信用額度（regulatory credits）收入降至4.17億美元，遠低於去年同期的7.39億美元。隨著川普政府近期通過的新法案，這類收入預料將持續減少。

特斯拉上季毛利率為18%，略高於市場預估的17.5%；若排除監管信用額度，汽車業務毛利率為15.4%，略低於 Visible Alpha調查19位分析師平均預估的15.6%。

上季營收重返成長 卻是靠抵稅優惠尾聲引發搶購電動車

不過，特斯拉上季營收成長12%，達281億美元，逆轉先前連兩季下滑頹勢，也超出華爾街預期，主要受惠於電動車熱銷。本月稍早，特斯拉公布第3季創下歷史新高的銷售紀錄，因為消費者趕在美國每輛電動車7,500美元的稅收抵免於9月30日到期前，搶購特斯拉車款。特斯拉表示，汽車業務上季營收年比成長6%，至212億美元。

執行長馬斯克承諾公司未來將以AI、人形機器人以及自駕技術為核心發展方向，並在投資人會議上再次強調這些重點。投資人迄今普遍相信馬斯克的願景，使特斯拉股價今年來截至周三收盤上漲8.7%，市值高達1.45兆美元。然而，這些新業務的發展時程與成本仍存在不確定性。特斯拉的核心電動車銷售業務也再度面臨考驗。

特斯拉股價在盤後大跌3.6%，報每股423.05美元

CFRA 高級股票研究分析師尼爾森表示：「我們正進入一個市場對特斯拉短期及中期盈餘成長軌跡充滿疑問的階段。」

Karobaar Capital投資長庫爾希德說：「市場意識到，特斯拉的股價表現像一家AI平台公司，但財報表現卻像一家傳統車廠。」

特斯拉重申 難以評估貿易與財政政策對業績影響

特斯拉重申上季的說法，也就是難以評估全球貿易與財政政策變動對公司業務與營運的影響。公司指出，未來表現將取決於更廣泛的經濟環境，以及推動自駕技術與提升主要產品產能的速度。

彭博調查的分析師預期，特斯拉今年將連續第二年出現電動車交付量下滑。

為了應付需求下滑，特斯拉本月初推出價格更親民的Model Y與Model 3「Standard」標準版，刪減多項高階與基本配備，售價下調約5,000至5,500美元。儘管特斯拉希望藉此刺激銷售量，分析師警告，此舉恐壓縮利潤率，因為每輛車削減的成本可能不足以彌補降價幅度。

2026年按計畫推動新產品量產

特斯拉表示，公司正按計畫推動2026年的量產項目，包括Cybercab自駕計程車、Semi電動卡車與Megapack 3電池。能源業務表現也強勁，上季儲能部署量成長81%。同時，人形機器人Optimus第一代的生產線正在安裝中。

馬斯克表示，特斯拉6月在奧斯汀啟動的自駕計程車robotaxi業務，若獲必要核准，預期年底前可擴展至多達 10個大都會地區。

特斯拉上季自由現金流達近40億美元，大幅高於去年同期，也遠超過分析師平均預估的12.5億美元。

