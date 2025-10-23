快訊

輝達進駐北士科…新光人壽今登3大報頭版廣告：化解僵局 成就國家公益

非洲豬瘟拉警報！全台豬肉禁宰5天 高雄老字號魯肉飯率先宣布店休

報復中國稀土出口限令 白宮：川普政府擬禁購關鍵軟體　

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普22日在白宮橢圓辦公室會見北約秘書長呂特時受訪。歐新社
彭博資訊22日報導，美國白宮一名不具名官員透露，川普政府正考慮對中國採取新一輪出口限制，禁止中國購買各類關鍵軟體。

路透稍早獨家報導，若北京不撤回威脅限制稀土出口的立場，華府將採取類似俄羅斯入侵烏克蘭後的制裁手段。據一位美國官員和三位知情人士透露，川普政府正評估的計畫將限制對中出口種類繁多的軟體驅動產品，涵蓋範圍從筆記型電腦到噴射發動機，以報復北京最新一輪的稀土出口限制。

雖然這項計畫並非唯一正在討論的方案，卻將兌現美國總統川普日前稍早發出的威脅，即透過限制包含美國軟體或以美國軟體生產的產品的全球出貨，禁止向中國出口「關鍵軟體」。

不過，消息人士表示，值得注意的是，這項措施可能不會有進展。但其中兩位人士稱，儘管美國政府內部一些人士傾向採取更溫和的方式，這些正在研議的管制措施仍顯示川普政府正考慮顯著升級對中對抗層級。

美國財政部長貝森特被問及此事時表示，可以確認所有選項都在考慮之中。他說：「如果這些出口管制真的實施，無論是軟體、引擎還是其他項目，可能會與G7盟友協調。」

一位消息人士透露，官員可能宣布相關措施以向中國施壓，但不會立即執行。另一位人士表示，也有一些範圍較小的政策提案正在討論。一位知情人士說：「所有能想到的產品幾乎都使用美國軟體製造。」此話凸顯擬議行動的廣泛範圍。

美國 川普 對中

特斯拉財報／上季獲利驟減31% 營運支出遽增、關稅衝擊 盤後跌逾3%

電動車大廠特斯拉（Tesla）上季獲利下滑幅度超出預期，反映成本遽增，削弱了營收創同季新高帶來的好處。特斯拉股價在周三（...

前白宮官員撰文籲：美國不該在川習會改變對台立場

美國總統川普日前表示，他認為川習會會討論到台灣議題，前白宮國安會台灣事務主任朴雄（Marvin Park）撰文表示，預期...

打破迷思！醫曝研究「嬰幼兒提早吃花生」驚人效果 過敏風險降四成

還在怕寶寶吃花生會過敏嗎？美國研究團隊分析超過12萬名孩童健康紀錄，發現自從官方建議「嬰兒提早接觸花生」後，兒童花生過敏率驟降43%，估計已有超過5萬名孩子因此避免了終生過敏。

女性每天用這類產品要小心 研究曝：胰臟癌風險恐飆升

長期以來被視為美髮聖品的「化學離子燙」與「柔順劑」，如今再度被點名與癌症風險有關。美國埃默里大學（Emory University）最新研究發現，經常使用化學拉直產品的女性，罹患多種癌症的風險明顯上升，其中胰臟癌風險更高出166%，甲狀腺癌與非霍奇金氏淋巴瘤的風險也分別增加71%與62%。

共和黨、白宮暗磋商 年底前延歐記健保補貼

國會共和黨領袖正與白宮官員暗中磋商，找出年底前延長俗稱歐記健保的「可負擔健保法」(Affordable Care Act...

