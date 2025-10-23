報復中國稀土出口限令 白宮：川普政府擬禁購關鍵軟體　

彭博資訊22日報導，美國白宮一名不具名官員透露，川普政府正考慮對中國採取新一輪出口限制，禁止中國購買各類關鍵軟體。

路透稍早獨家報導，若北京不撤回威脅限制稀土出口的立場，華府將採取類似俄羅斯入侵烏克蘭後的制裁手段。據一位美國官員和三位知情人士透露，川普政府正評估的計畫將限制對中出口種類繁多的軟體驅動產品，涵蓋範圍從筆記型電腦到噴射發動機，以報復北京最新一輪的稀土出口限制。

雖然這項計畫並非唯一正在討論的方案，卻將兌現美國總統川普日前稍早發出的威脅，即透過限制包含美國軟體或以美國軟體生產的產品的全球出貨，禁止向中國出口「關鍵軟體」。

不過，消息人士表示，值得注意的是，這項措施可能不會有進展。但其中兩位人士稱，儘管美國政府內部一些人士傾向採取更溫和的方式，這些正在研議的管制措施仍顯示川普政府正考慮顯著升級對中對抗層級。

美國財政部長貝森特被問及此事時表示，可以確認所有選項都在考慮之中。他說：「如果這些出口管制真的實施，無論是軟體、引擎還是其他項目，可能會與G7盟友協調。」

一位消息人士透露，官員可能宣布相關措施以向中國施壓，但不會立即執行。另一位人士表示，也有一些範圍較小的政策提案正在討論。一位知情人士說：「所有能想到的產品幾乎都使用美國軟體製造。」此話凸顯擬議行動的廣泛範圍。