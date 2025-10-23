路透：川普政府擬限制含有美國軟體商品出口至中國

快訊

中央社／ 華盛頓22日綜合外電報導

美國總統川普為報復中國管制稀土出口，揚言祭「關鍵軟體」出口限令。路透社報導，川普政府因此正考慮限制對中國出口使用到美國軟體的各類產品，從筆記型電腦到飛機引擎。

川普（Donald Trump）10日在社群媒體平台發文宣布，他將自11月1日起對銷往美國的中國貨品加徵100%關稅，並對「任何一切關鍵軟體」實施新的出口管制，但未提及進一步細節，引發外界揣測。

路透社如今首度披露，根據1名美國官員及3名聽取過美國當局簡報的人士說法，川普政府考慮限制含有美國軟體或使用美國軟體製造的產品出口到中國，且限令涵蓋全球。這將兌現川普所宣示的「關鍵軟體」出口管制。

儘管消息人士表示，這項措施並非美方目前考慮的唯一選項，也可能不會付諸行動；但其中2名人士指出，光是川普政府考慮對中國祭出如此規模管制，顯示其正在評估是否要大幅升高與北京的對抗態勢。

若川普採取這項行動，恐怕會造成全球對中國貿易大亂，尤其是科技產品部分；且若徹底實施，可能也會讓美國經濟付出代價。

消息人士之一表示，川普政府或許會藉由宣布措施來對中國施壓，但最後不會實行。其中2名消息人士則透露，美方也正在討論範圍較小的措施提案。

白宮婉拒對消息發表評論。負責出口管制業務的美國商務部則未回覆路透社的置評請求。

美國 川普 對中

