前白宮官員撰文籲：美國不該在川習會改變對台立場

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
前白宮國安會台灣事務主任朴雄（Marvin Park）和華府智庫「外交關係協會」（Council on Foreign Relations）研究員薩克斯（David Sacks）在「外交事務」（Foreign Affairs）上以「台灣是非賣品」（Taiwan Is Not for Sale）為題撰文，並於22日刊出。圖／翻攝外交事務網站
前白宮國安會台灣事務主任朴雄（Marvin Park）和華府智庫「外交關係協會」（Council on Foreign Relations）研究員薩克斯（David Sacks）在「外交事務」（Foreign Affairs）上以「台灣是非賣品」（Taiwan Is Not for Sale）為題撰文，並於22日刊出。圖／翻攝外交事務網站

美國總統川普日前表示，他認為川習會會討論到台灣議題，前白宮國安會台灣事務主任朴雄（Marvin Park）撰文表示，預期中國國家主席習近平會希望在談判中要求美國減少對台支持，不過朴雄認為說，美國對台政策有任何變動都是巨大的錯誤，恐造成區域的動盪，並認為美國的目標應是恢復美國聯邦眾院前議長裴洛西（Nancy Pelosi）2022年訪台前的台海情況。

朴雄和華府智庫「外交關係協會」（Council on Foreign Relations）研究員薩克斯（David Sacks）在「外交事務」（Foreign Affairs）上以「台灣是非賣品」（Taiwan Is Not for Sale）為題撰文，並於22日刊出。

針對川普即將在月底與習近平在南韓見面，文章認為，美中將立即聚焦在緩解兩國祭出的出口管制和關稅威脅，不過雙方也可能考慮更進一步重置美中關係，不只是穩定經貿關係，同時可能重新評估地緣政治燃點，尤其是台灣。

文章指出，川普本周也表示，他預期川習會有可能會討論到台灣。

文章表示，習近平有可能在美中談判中要求美國減少對台灣的支持，包括降低支持台灣參加國際組織、限制對台軍售，甚至可能要求川普改變美國對台政策，公開表示反對台灣獨立；文章舉例說，中國有可能以貿易和投資作為交換，承諾提供美國企業更多市場通路，以及採購更多美國產品來讓川普點頭。

不過，文章認為，美中若達成這樣的協議，對美國來說是巨大的錯誤，指就算美國政策做出很小的改變來迎合北京的立場，都可能為區域帶來動盪。

文章表示，如果川普改變對台立場，中國有可能利用這樣的改變，營造出美國不信任台灣賴政府，並強化台灣不能依賴美國，必須與北京達成協議的論述。

文章表示，一個強大且對美國支持有信心的台灣是地區維持和平的關鍵因素，川普不該迴避在川習會中談到台灣，但川普應該用他的籌碼來對抗中國的侵犯和重建台海現狀的意圖；文章認為，過去已經證明，這樣的態度對於減少兩國誤判是有用的。

文章認為，美國的目標應是一步一步恢復裴洛西2022年訪台前的台海現況，指華府應該施壓北京，要求他們將軍隊、海巡和監視船隻移出鄰接區、減少軍演的頻率和規模、避免跨越台灣海峽中線，同時降低在台灣範圍內的軍事擴張。

文章認為說，作為交換，美國可以承諾減少在區域內的軍事擴張。

文章表示，就算北京不同意美方的建議，這不但揭露北京的意圖，也給整個區域傳遞一個重要的訊息：美國不希望在台海開戰，且致力於防止戰爭發生。

美國 川普 美中關係

