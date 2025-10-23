路透民調：多數美國人支持承認巴勒斯坦國 川普立場不符民意

中央社／ 華盛頓22日綜合外電報導

根據路透社/益普索最新民調，多數美國人（包括80%的民主黨人與41%的共和黨人）認為，美國應承認巴勒斯坦國，顯示美國總統川普的立場不符民意。

路透社/益普索（Reuters/Ipsos）進行為期6天網路民調，共訪問全美4385名成人，誤差範圍為正負2個百分點。這份民調發現，59%的受訪者支持美國承認巴勒斯坦國，但有33%反對，其餘則不確定或未作答。

川普自今年1月重返白宮以來，整體上在以哈戰爭中支持以色列，本月他促成停火協議，使各界對持久的和平燃起希望。

過去幾週，愈來愈多國家正式承認巴勒斯坦國，包括英國、加拿大、法國與澳洲等美國盟邦在內，引發以色列不滿，但川普政府仍不承認巴勒斯坦國。

這份民調發現，在川普所屬的共和黨內，約有一半（53%）反對美國承認巴勒斯坦國，但仍有41%持贊成立場。

民調也顯示，若川普的和平計畫奏效，美國民眾傾向給予肯定；約51%的受訪者同意，若促成和平，川普的功勞顯著，但有42%不同意。

民主黨人中只有5%認可川普的整體施政表現，但有25%的民主黨人表示，若以哈停火能夠持續，川普的功勞顯著。

