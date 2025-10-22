快訊

打破迷思！醫曝研究「嬰幼兒提早吃花生」驚人效果 過敏風險降四成

聯合新聞網／ 綜合報導
可使用稀釋花生醬或混入副食品方式，讓幼兒提早接觸花生類產品。示意圖／ingimage
可使用稀釋花生醬或混入副食品方式，讓幼兒提早接觸花生類產品。示意圖／ingimage

還在怕寶寶吃花生會過敏嗎？美國研究團隊分析超過12萬名孩童健康紀錄，發現自從官方建議「嬰兒提早接觸花生」後，兒童花生過敏率驟降43%，估計已有超過5萬名孩子因此避免了終生過敏。

根據「每日郵報」（Daily Mail）報導，過去醫界普遍建議家長避免讓嬰幼兒接觸花生、雞蛋等過敏食物，導致兒童食物過敏比例節節攀升。然而，近年研究顛覆舊觀念，指出「早期引入」反而能降低過敏風險。美國國家過敏與傳染病研究院（NIAID）於2015年正式更新指南，鼓勵在嬰兒出生後幾個月內，於安全情況下少量接觸花生製品。

費城兒童醫院（CHOP）團隊追蹤2012年至2020年間的全美資料，結果顯示，在新政策實施後，3歲以下孩童食物過敏整體下降36%，其中花生過敏降幅達43%。研究主持人希爾醫師指出：「這是早期餵食策略首次在全國層面證明有效，代表公衛政策確實改變了許多孩子的人生。」

專家提醒，雖然早期接觸有助訓練免疫系統，但整顆花生對嬰幼兒來說具窒息風險，應以「稀釋花生醬」或混入副食品方式引入。專家也呼籲，家長不必過度害怕過敏反應，只要在醫師指導下循序漸進，讓孩子「提早接觸、提早適應」，反而能更安全地遠離過敏威脅。

