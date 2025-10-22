女性每天用這類產品要小心 研究曝：胰臟癌風險恐飆升

長期以來被視為美髮聖品的「化學離子燙」與「柔順劑」，如今再度被點名與癌症風險有關。美國埃默里大學（Emory University）最新研究發現，經常使用化學拉直產品的女性，罹患多種癌症的風險明顯上升，其中胰臟癌風險更高出166%，甲狀腺癌與非霍奇金氏淋巴瘤的風險也分別增加71%與62%。

根據「每日郵報」（Daily Mail）報導，研究團隊分析超過5萬名美國女性長達13年的追蹤資料，受試者皆無乳癌病史，但其姐妹曾確診乳癌。研究期間，女性是否在報名前一年內使用過「頭髮拉直或柔順產品」，成為評估變項之一。結果顯示，這些產品的使用者罹癌風險普遍較高，尤其是每年使用四次以上者，胰臟癌風險更翻倍上升。

專家指出，問題關鍵在於產品中的「甲醛（formaldehyde）」。這類物質常被用作防腐劑，受熱後會釋出氣體，即使在家用吹風機或電棒操作下，也可能因吸入而造成呼吸道與眼部刺激，長期暴露則被證實與多種癌症相關。美國癌症學會指出，甲醛已被列為人類致癌物，與鼻腔、咽喉及白血病等疾病風險有關。

研究也揭露使用族群差異：在受試者中，66%的非裔女性表示使用過相關產品，拉丁裔為25%，白人女性僅1.3%。學者呼籲，應持續追蹤不同族群的健康風險，並釐清究竟是哪類化學成分造成影響。

目前歐盟及美國部分州已禁止或準備禁用含甲醛成分的個人護理品。美國食品藥物管理局（FDA）亦在2023年提出全國禁令草案，華盛頓州更宣布自2027年起，全面禁止在化妝品及美髮產品中添加甲醛及其釋放劑，零售商僅能販售庫存至年底。

埃默里大學研究團隊在《國家癌症研究院期刊》（Journal of the National Cancer Institute）發表結論指出：「這些結果再次提醒我們，追求外表的代價，可能遠比想像中高。」