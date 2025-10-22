故障釀烏龍！美航班飛行員誤以為有人要闖駕駛艙 出發半小時急折返

美國20日夜間發生一起航班緊急折返事件。一架客機起飛後因機上對講系統發生故障，飛行員無法聯繫空服員，又聽到有人在敲駕駛艙的門，誤以為有人試圖闖入，隨即宣布緊急狀態並返航，所幸最後證實是誤會一場。

今日美國報與ABC 7報導，美國聯邦航空總署（FAA）指出，涉事航班為美鷹航空營運的天西航空6469號航班，原定自內布拉斯加州奧馬哈的埃普利機場（Eppley Airfield）飛往洛杉磯國際機場，但出發僅36分鐘即折返，於當地時間晚間7時安全降落。

根據報導，駕駛艙與機艙失去聯絡。乘客看到空服員因無法與駕駛艙溝通，只能拍打艙門。飛行員聽到敲門聲卻從對講系統未接收到任何回應，誤以為有人試圖闖入駕駛艙，遂宣布緊急狀況並返航。

有乘客拍下緊急降落後的影像，可見停機坪上有多輛警車待命。機長在廣播中表示：「我們不確定機上是否出了什麼問題，所以選擇回到奧馬哈。這會花點時間，我們必須弄清楚到底發生了什麼事。」事後確認是機艙內部通訊系統出現故障，機長也為意外折返向乘客致歉。

A SkyWest flight from Omaha to Los Angeles made an emergency landing after the pilots lost communication with the cabin crew and were alarmed by banging on cockpit door. @GioBenitez has more. https://t.co/QzCTi776bC pic.twitter.com/p12k3WpSUh — World News Tonight (@ABCWorldNews) 2025年10月22日

根據FlightAware航班追蹤資料顯示，這架班機於晚間11時左右再次起飛，並於午夜後不久抵達洛杉磯國際機場。天西航空則在電郵聲明中表示：「對造成的不便，我們深表歉意。」