動搖國本？「淫魔」艾普斯坦受害者死後出書 揭遭「總理」性侵細節

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國「淫魔」艾普斯坦性交易網路最知名受害者之一的吉佛瑞死後出版回憶錄《Nobody's Girl》21日在英國倫敦市中心發售。法新社
美國「淫魔」艾普斯坦性交易網路最知名受害者之一的吉佛瑞死後出版回憶錄《Nobody's Girl》21日在英國倫敦市中心發售。法新社

美國「淫魔」艾普斯坦性交易網路最知名受害者之一的吉佛瑞（Virginia Giuffre）在死後出版回憶錄揭露，她曾遭一名身份不明的「總理」（Prime Minister）殘忍毆打與性侵，甚至一度以為自己會「以性奴身分死去」。

CNN報導，吉佛瑞在澳洲輕生6個月後，回憶錄《Nobody's Girl》於21日上市，書中揭露她青少年時期據稱遭受的駭人虐待細節，以及多年來為自己與其他受害者爭取正義的過程。

吉佛瑞寫道：「在我與他們共度的歲月裡，他們把我借給數十位富有且有權勢的人。我經常被利用和羞辱，在某些情況下，甚至被勒住脖子、毆打、流血。我曾認為自己可能以性奴身份死去。」

在美國版回憶錄中，吉佛瑞聲稱自己被一名男子性侵，她在法律文件中「煞費苦心地僅將其稱為『知名總理』」。而在英國版中，相關段落幾乎相同，但將該男子稱作「前部長」（Former Minister）。目前尚不清楚造成這一差異的原因。

吉佛瑞描述，艾普斯坦在其位於加勒比海的私人島嶼上，如何將當時18歲的她「賣給一名男子，他性侵我的方式比任何人之前都更野蠻」。她寫道：「他反覆勒住我的脖子，直到我失去意識，並以看到我害怕自己生命而感到快樂。可怕的是，總理在傷害我時竟然大笑，而當我哀求他停止時，他反而更加興奮。」

吉佛瑞寫道：「事後，我淚流滿面地哀求艾普斯坦不要把我送回給他。我跪下來向他懇求，我不知道艾普斯坦是害怕那個男子，還是欠了他人情，但他不作任何承諾，只冷漠地說：『有時候你會遇到這種事。』」

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

