俄國不願接受原地停戰 川普再見普亭恐破局

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
圖為美國總統川普和俄羅斯總統普亭在阿拉斯加會面。（路透）
美國總統川普日前宣布預計與俄羅斯總統普亭見面，不過白宮21日表示，川普近期沒有與普亭見面的計畫；俄國外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）21日指出，俄國不願接受在現行的戰線停戰。

川普日前宣布他預計與普亭在匈牙利布達佩斯見面，美國國務卿魯比歐20日也為此與拉夫羅夫通話，為兩國領袖見面做準備；官方稱兩人有非常多產的通話。

不過，在魯比歐與拉夫羅夫周一通話後，根據紐約時報報導，白宮官員指出，川普近期沒有與普亭見面的計畫。

川普上周五與烏克蘭總統澤倫斯基在白宮見面，即在會後表達，希望兩國原地止戰；多家報導也指出，川普在會面中，施壓澤倫斯基，要求烏克蘭放棄收復失土。

多國歐洲領袖與澤倫斯基近日則發布共同聲明，支持川普希望戰爭立即停止的立場，也認為現在的戰線應作為俄烏兩國談判的起點。

不過，根據BBC報導指出，拉夫羅夫21日否定在現有戰線停戰的想法，指俄國只有對長期、可持續的和平有興趣，暗示凍結當前戰線只會走向暫時性的停火。

BBC引述資深歐洲外交官指出，俄國想要的更多，讓美方理解到川普無法在布達佩斯達成協議。

川普 普亭 澤倫斯基

