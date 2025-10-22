美軍籌錢找上私募集團 協助募集1,500億美元 用來翻新基礎設施

快訊

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電
美軍已要求私募股權集團，提出戰略方案，助軍方籌措約1,500億美元的全面翻新基礎設施基金。（美聯社）
美軍已要求阿波羅（Apollo）、凱雷（Carlyle）、KKR和Cerberus等私募股權集團，提出具有吸引力的戰略方案，以協助軍方籌措約1,500億美元的全面翻新基礎設施基金。

這是川普政府與規模13兆美元的私人資本產業合作的最新例子，也是一項空前創舉，白宮欲藉此拉一些華爾街投資大咖直接參與國家安全領域。

美國陸軍部長德里斯科和財政部長貝森特，上周與華爾街約15家知名收購公司舉行一場論壇，德里斯科向英國金融時報（FT）表示，他告訴這些私人投資者「這些是我們軍火庫和倉庫裡所有未獲充分利用的資產……，有哪些類型交易是我們可以與你們合作並邀請你們加入的」？

德里斯科要求這些集團準備一些「巧妙或獨特的融資模式」，以協助滿足陸軍的基礎設施需求。他並表示，這些項目可能包括資料中心和稀土加工設施，還可能涉及聯邦政府用土地換取電腦處理能力或稀土加工產出。他對與會者說：「你們不是用現金支付我們土地費用，而是用運算能力給付。」

一名與會者說，論壇上提出的想法包括讓私人資本集團在軍事基地建造資料中心並與政府簽訂租賃協議，目的在加快興建速度並降低資金成本。

這是繼川普在8月發布行政命令將美國退休金計畫開放給私人資產業者之後，政府與投資人舉行的最新會談，也是白宮支持私人資本產業的另一跡象。

德里斯科還計劃將老舊的設備加以翻新，這位擁有投資銀行背景的陸軍部長說，未來十年他只有150億美元預算可用於陸軍基礎設施，但實際上需要1,500億美元。他說，如果沒有來自外部的創意解決方案，將無法擺脫困境。

一名與會者表示，此次論壇「討論內容包羅萬象，從找資金來翻新一些房舍，到以房地產做為抵押來籌措資金。此外，論壇還討論了陸軍供應鏈和整體資本支出的各種融資工具」。

今年7月，五角大廈宣布將斥資4億美元成為美國稀土生產商MP Materials的最大股東。德里斯科說，陸軍也可依樣畫葫蘆收購企業股權。他並表示，陸軍希望建立關鍵礦產庫存，部分原因是中國祭出稀土出口限制令。

德里斯科表示，軍方期待潛在的投資招標，並將在未來幾周進行盡職調查，之後將在紐約再度與投資人會面，他打算在年底前完成多筆交易。

Cerberus管理逾650億美元資產，是私募股權產業在國防領域的最大投資人之一。凱雷管理4,650億美元資產，也是軍工企業的主要投資人。知情人士說，與會議的其他集團還包括Advent International、BDT & MSD，及幾家大型家族辦公室。

