今晨「沿海巨浪告警」國家級警報響 已觀測到7.5米浪高

美國頂大撙節成本 預防增稅

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電

美國政府明年7月起將對大學校產基金大舉增稅，數十所頂尖院校已為此採行撙節措施，因為今年校產基金的投報率雖高，也難以彌補稅負支出。

英國金融時報（FT）報導，美國國會7月通過「大而美法案」，將大學校產基金收益的消費稅率，從原本單一的1.4%調升，並改採稅率為4%或8%的分級制。

美國企業研究所（AEI）估計，哈佛、史丹福、耶魯、普林斯頓和麻省理工學院，這五所財力最雄厚的大學，將適用8%的稅率，未來五年預估將個別繳納逾10億美元稅金。其他約十所院校，將適用4%的稅率。

受到美股漲勢激勵，上述許多大學的校產基金，今年的投資報酬率均優於去年。七間已公布今年收益、且將面臨8%消費稅的大學中，有五間今年的投報率達到二位數，去年連一所都沒有。

但校產基金主管表示，投資報酬率提升也難以彌補增稅的支出，各校因而必須縮減預算，而這恐打擊美國最大優勢，亦即其高等教育系統。

再者，校產基金已觸及投資私募資產的額度上限。這類資產利潤高，但沒有流動性，需經多年才能創造現金流。各大學唯一可行做法就是減少支出。

