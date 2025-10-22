美國 H-1B 簽證費 有條件免繳

美國政府20日更新簽證指引，總統川普先前宣布的10萬美元H-1B費用，僅適用於居住海外的新申請者。這表示雇主無須替國際學生等身在美國境內的申請者，繳交此一費用。

據美國公民及移民服務局（USCIS）20日公布的新指引，10萬美元的H-1B簽證費，僅適用於居住在美國境外的新申請者。雇主須在擬聘員工的簽證獲批後支付這筆費用，以便員工能入境美國工作。此前白宮表示，10萬簽證費將適用所有新簽證申請者，僅對部分取得特別豁免的公司或產業例外。

政府統計，2024年核發的14.1萬張新H-1B簽證中，約54%給予已持有其他簽證、身在美國境內的移民。若此新政策不變，超過半數的申請人將免繳這筆新費用。

川普9月宣布，H-1B將徵收高額費用，只吸引最優秀的外國人才。這個宣布引發多起法律訴訟，美國商會和醫療保健公司紛紛指控川普越權。科技業、醫院、學校最常使用這類簽證。

頂尖科技公司最常替國際學生申請H-1B簽證，部分資訊科技和顧問業者更直接從海外大舉徵聘人力，印度是這些企業最常鎖定的國家。