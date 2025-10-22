白宮官員這樣說 政府停擺可能本周結束

白宮國家經濟委員會（NEC）主任哈塞特（Kevin Hassett）20日受訪時表示，美國政府停擺可能會在本周結束，但若未成真，當局可能會採取更強烈的措施，迫使民主黨合作。

哈塞特接受CNBC訪問時表示：「我認為這場由（參議院民主黨領袖）舒默引起的政府停擺，很可能會在本周某個時候結束」。

他說從參議院聽到，民主黨人認為在上周末「無王活動」（No Kings）示威前，重啟政府運作，對民主黨不是好事；如今活動結束，本周出現機會，溫和派的民主黨將行動，讓政府恢復作業。美國民眾18日上街參與無王活動，反對川普。

哈塞特指出，倘若事與願違，白宮將與預算主管沃特研究更強硬的措施，讓民主黨重回談判桌，也將考慮額外的削減成本措施。

美國政府關門進入第21天，由於兩黨僵局未有緩和跡象，據預測平台Kalshi和Polymarket的賭盤，外界估計，政府停擺將持續到11月中。雖然賭盤不代表正式預測，但能提供即時的交易預期。

據Kalshi市場資料，交易者平均估計，關門時間將持續大約44天；而政府停擺到11月中的機率，有44%，並有1/3機率，拖過11月20日。

美國政府自1976年來經歷過20次關門事件，最長的一次歷時34天，從2018年12月持續到2019年1月，主要是川普在首屆任期時，興建邊界圍牆引發資金爭議。