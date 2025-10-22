快訊

今晨「沿海巨浪告警」國家級警報響 已觀測到7.5米浪高

白宮官員這樣說 政府停擺可能本周結束

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電

白宮國家經濟委員會（NEC）主任哈塞特（Kevin Hassett）20日受訪時表示，美國政府停擺可能會在本周結束，但若未成真，當局可能會採取更強烈的措施，迫使民主黨合作。

哈塞特接受CNBC訪問時表示：「我認為這場由（參議院民主黨領袖）舒默引起的政府停擺，很可能會在本周某個時候結束」。

他說從參議院聽到，民主黨人認為在上周末「無王活動」（No Kings）示威前，重啟政府運作，對民主黨不是好事；如今活動結束，本周出現機會，溫和派的民主黨將行動，讓政府恢復作業。美國民眾18日上街參與無王活動，反對川普。

哈塞特指出，倘若事與願違，白宮將與預算主管沃特研究更強硬的措施，讓民主黨重回談判桌，也將考慮額外的削減成本措施。

美國政府關門進入第21天，由於兩黨僵局未有緩和跡象，據預測平台Kalshi和Polymarket的賭盤，外界估計，政府停擺將持續到11月中。雖然賭盤不代表正式預測，但能提供即時的交易預期。

據Kalshi市場資料，交易者平均估計，關門時間將持續大約44天；而政府停擺到11月中的機率，有44%，並有1/3機率，拖過11月20日。

美國政府自1976年來經歷過20次關門事件，最長的一次歷時34天，從2018年12月持續到2019年1月，主要是川普在首屆任期時，興建邊界圍牆引發資金爭議。

民主黨 美國 哈塞特

延伸閱讀

降低對中國稀土依賴 美澳簽85億關鍵礦產協議

10年期美債利率跌破4%！美經濟前景引擔憂 辣媽：川普恐更強硬逼民主黨

政府停擺美軍照樣有錢領？川普承諾在參院踢鐵板

美中貿易情勢升溫 白宮官員：中國霸凌手法對美國沒用

相關新聞

美國政府發言人公然用「你媽」懟記者

（德國之聲中文網）美國國防部發言人帕內爾(Sean Parnell)就用“你媽”這個詞攻擊了一名《赫芬頓郵報》的記者。美國國防部長赫格塞斯在10月17日參加特朗普與烏克蘭總統澤連斯基的會晤時，佩戴了一

白宮官員這樣說 政府停擺可能本周結束

白宮國家經濟委員會（NEC）主任哈塞特（Kevin Hassett）20日受訪時表示，美國政府停擺可能會在本周結束，但若...

美軍籌錢找上私募集團 協助募集1,500億美元 用來翻新基礎設施

美軍已要求阿波羅（Apollo）、凱雷（Carlyle）、KKR和Cerberus等私募股權集團，提出具有吸引力的戰略方...

美國 H-1B 簽證費 有條件免繳

美國政府20日更新簽證指引，總統川普先前宣布的10萬美元H-1B費用，僅適用於居住海外的新申請者。這表示雇主無須替國際學...

美國頂大撙節成本 預防增稅

美國政府明年7月起將對大學校產基金大舉增稅，數十所頂尖院校已為此採行撙節措施，因為今年校產基金的投報率雖高，也難以彌補稅...

川普亞洲行受矚目 攸關全球經濟和地緣政治前景

美國總統川普預計本週末啟程前往亞洲，將訪問馬來西亞、日本，並可能在韓國進行「川習會」。他與日本首位女首相的互動、關稅爭鋒...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。