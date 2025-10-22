美國政府發言人公然用「你媽」懟記者

（德國之聲中文網）美國國防部發言人帕內爾(Sean Parnell)就用“你媽”這個詞攻擊了一名《赫芬頓郵報》的記者。美國國防部長赫格塞斯在10月17日參加特朗普與烏克蘭總統澤連斯基的會晤時，佩戴了一條疑似俄羅斯國旗樣式的領帶，並因此贏得了俄羅斯官媒塔斯社以及普京的一位高級助理之稱贊。

《赫芬頓郵報》詢問五角大樓是否注意到了俄方的稱贊、赫格塞斯以前有沒有佩戴過這條領帶。結果，帕內爾回應說：“你媽給他買的——這是一條愛國的美國領帶，白痴。”

同樣以強硬措辭著稱的白宮發言人萊維特(Karoline Leavitt)，也在10月16日選擇了這個詞來打發一名記者。美國媒體《赫芬頓郵報》的白宮記者Shirish V. Dáte當時通過短信詢問萊維特，到底是誰選擇了匈牙利首都布達佩斯作為美俄元首峰會的地點，畢竟美國、俄羅斯、英國曾經在1994年和烏克蘭簽署《布達佩斯備忘錄》為後者提供安全保證。結果，這位特朗普的發言人回復說：“是你媽。”

這名記者隨即追問：“你覺得很好笑嗎？”萊維特則繼續反擊：“真可笑，你們居然真把自己當作一家報紙。你就是個沒人當真的極左爛筆頭，包括你的媒體同事（也會這樣看你），但他們不會當面告訴你。別再問我那些不誠實、有偏見的狗屎問題了。”

《赫芬頓郵報》將這段短信交鋒公之於眾，但是萊維特依舊不依不撓。10月20日，她把這段聊天記錄截圖發在了X(推特)上，指責Shirish V. Dáte“根本不是一位對事實感興趣的記者”，而是“多年來攻擊特朗普總統、不斷用民主黨觀點轟炸我的手機”。萊維特認為，這種“偽裝成記者的活躍人士是對記者職業的傷害。”結果，這位記者在萊維特的評論區留言說：“感覺好點沒？現在你能回答問題了吧？求你了，謝謝。”

“無國界記者”組織批評說，這是特朗普再度入主白宮以來對新聞自由的無數次攻擊之一，“這種攻擊已變得司空見慣，造成了一種不信任的氛圍。”

