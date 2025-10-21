SpaceX進度落後NASA開放競標 藍源可爭取登月任務

由於億萬富豪馬斯克旗下太空探索科技公司的「星艦」月球登陸器計畫持續延宕，美國國家航空暨太空總署今天表示，將開放其他廠商競標美國登月合約。

路透社報導，此舉為諸如貝佐斯（Jeff Bezos）創辦的藍源公司（Blue Origin）等競爭對手爭取半世紀以來首次載人登月的歷史性任務創造機會。

國家航空暨太空總署（NASA）代理署長、運輸部長達菲（Sean Duffy）接受福斯新聞頻道（Fox News）「福斯與朋友們」（Fox & Friends）節目專訪時表示：「我正在著手開放這份合約。我認為像藍源這樣的公司會加入，或許還會有其他業者。」

隨著中國正朝2030年前送人類登月的目標邁進，NASA內部有關於加快阿提米絲（Artemis）登月計畫時程、催促太空探索科技公司（SpaceX）加速「星艦」（Starship）月球登陸器研發的壓力，過去數月以來與日俱增。

這項宣布代表NASA的登月策略出現重大轉變，在距離預定登月僅剩兩年之際，啟動新一輪競爭。外界普遍看好藍源將會參戰；洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）則已表示將匯集一支產業團隊響應NASA號召。

針對競爭轉趨激烈一事，馬斯克（Elon Musk）在社群媒體表現淡定。他在X平台回覆網友留言時寫道：「相較於太空產業其他人，太空探索科技公司行動快如閃電。同時，最終進行整個登月計畫的也會是星艦，記住我的話。」

由太空探索科技公司參與的「阿提米絲3號」（Artemis 3）任務將是自從1972年「阿波羅17號」（Apollo 17）任務以來首次載人登月。