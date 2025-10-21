美陸軍設施大升級需逾4兆資金 邀多家私募基金公司協助

英國「金融時報」報導，美國陸軍為改造升級基礎設施需要1500億美元資金，已邀請阿波羅（Apollo）、凱雷（Carlyle）等多家私募基金公司提出「充實」融資方案來協助籌資。

根據報導，美國陸軍部長德里斯科（DanielDriscoll）打算將軍中老舊設備升級，因此尋求資金。他13日已與美國財政部長貝森特（Scott Bessent）一同和約15家華爾街最知名收購投資公司舉行討論會，與會業者還有KKR和博龍（Cerberus）。

具投資銀行背景的德里斯科告訴「金融時報」（Financial Times），為了未來10年的美國陸軍基礎設施，他僅有150億美元（約新台幣4600億元）預算能支用，但實際需求高達1500億美元（約新台幣4兆6000億元）。

德里斯科說：「我們身處的困境無法靠自己脫困，須有外部人士帶來有創意的解決方案。」

德里斯科透露，他對邀集來的投資公司表示：「這些是我們的武器庫和倉庫裡目前所有未獲充分利用的資產。…有哪些合約方式讓我們可與你們一同合作及邀請你們參與？」他請這些公司提出「聰明或獨特的融資模式」來協助達成陸軍需求。

1名參與討論會的人士說，當天議題包括如何替美國陸軍供應鏈找到具成本效益的資金來源，討論到為了軍方供應鏈和整體資本支出可有哪些籌資工具，以及如何替陸軍的不動產翻新找到資金，甚至是利用軍方不動產作為融資工具。

報導指出，德里斯科正在推動他所稱的「陸軍轉型計畫」（Army Transformation Initiative），要讓軍隊配備新科技，他並歡迎與科技業大公司和國防新創公司合作，還曾表示：「矽谷方式絕對非常適合陸軍。」

此外，美國國防部7月宣布將花費4億美元（約新台幣123億元）成為美國稀土生產商MP材料公司（MPMaterials）最大股東，德里斯科說陸軍也能以同樣方式入股企業。

他表示，中國先前決定限制稀土出口，驅使他希望美國陸軍能建立關鍵礦物儲備，之後可供出售給陸軍供應商，再向他們採購最終成品，「各種選項都有可能」。

德里斯科說，融資方案可能包括資料中心和稀土提煉設施，並可由聯邦政府提供土地換取電腦運算能力或提煉出的稀土。

1名出席討論會的人士透露，會中提到可由私募基金公司在陸軍基地興建資料中心後，再與美國政府簽租約，如此可加快建設進度兼降低資金成本。

德里斯科說，陸軍預計在收到各項投資提案後，在接下來幾週內完成盡職調查，他之後會再次前往紐約與投資人會面，希望年底前能敲定多項交易。