美陸軍設施大升級需逾4兆資金 邀多家私募基金公司協助

中央社／ 華盛頓21日綜合外電報導

英國「金融時報」報導，美國陸軍為改造升級基礎設施需要1500億美元資金，已邀請阿波羅（Apollo）、凱雷（Carlyle）等多家私募基金公司提出「充實」融資方案來協助籌資。

根據報導，美國陸軍部長德里斯科（DanielDriscoll）打算將軍中老舊設備升級，因此尋求資金。他13日已與美國財政部長貝森特（Scott Bessent）一同和約15家華爾街最知名收購投資公司舉行討論會，與會業者還有KKR和博龍（Cerberus）。

具投資銀行背景的德里斯科告訴「金融時報」（Financial Times），為了未來10年的美國陸軍基礎設施，他僅有150億美元（約新台幣4600億元）預算能支用，但實際需求高達1500億美元（約新台幣4兆6000億元）。

德里斯科說：「我們身處的困境無法靠自己脫困，須有外部人士帶來有創意的解決方案。」

德里斯科透露，他對邀集來的投資公司表示：「這些是我們的武器庫和倉庫裡目前所有未獲充分利用的資產。…有哪些合約方式讓我們可與你們一同合作及邀請你們參與？」他請這些公司提出「聰明或獨特的融資模式」來協助達成陸軍需求。

1名參與討論會的人士說，當天議題包括如何替美國陸軍供應鏈找到具成本效益的資金來源，討論到為了軍方供應鏈和整體資本支出可有哪些籌資工具，以及如何替陸軍的不動產翻新找到資金，甚至是利用軍方不動產作為融資工具。

報導指出，德里斯科正在推動他所稱的「陸軍轉型計畫」（Army Transformation Initiative），要讓軍隊配備新科技，他並歡迎與科技業大公司和國防新創公司合作，還曾表示：「矽谷方式絕對非常適合陸軍。」

此外，美國國防部7月宣布將花費4億美元（約新台幣123億元）成為美國稀土生產商MP材料公司（MPMaterials）最大股東，德里斯科說陸軍也能以同樣方式入股企業。

他表示，中國先前決定限制稀土出口，驅使他希望美國陸軍能建立關鍵礦物儲備，之後可供出售給陸軍供應商，再向他們採購最終成品，「各種選項都有可能」。

德里斯科說，融資方案可能包括資料中心和稀土提煉設施，並可由聯邦政府提供土地換取電腦運算能力或提煉出的稀土。

1名出席討論會的人士透露，會中提到可由私募基金公司在陸軍基地興建資料中心後，再與美國政府簽租約，如此可加快建設進度兼降低資金成本。

德里斯科說，陸軍預計在收到各項投資提案後，在接下來幾週內完成盡職調查，他之後會再次前往紐約與投資人會面，希望年底前能敲定多項交易。

陸軍 美國國防 稀土

相關新聞

川普亞洲行受矚目 攸關全球經濟和地緣政治前景

美國總統川普預計本週末啟程前往亞洲，將訪問馬來西亞、日本，並可能在韓國進行「川習會」。他與日本首位女首相的互動、關稅爭鋒...

控川普挾私怨報復 前FBI局長柯米請求撤銷起訴

美國前聯邦調查局（FBI）局長柯米（James Comey）今天請求聯邦法院撤銷對他提出的重罪指控，理由是這些指控是出於...

美政府關門影響擴大 核子安全局1400員工放無薪假

美國能源部官員說，負責維護核子武器庫存安全的國家核子安全局今天開始強制大多數員工休假。此舉正值國會再度投票失敗，未能終結...

H-1B規定再改 境內申請免繳10萬簽證費…逾半數申請人受惠

根據聯邦政府20日公布的最新指南，美國公民暨移民局(U.S. Citizenship and Immigration S...

川普要宴會廳 白宮開拆東翼

白宮20日開始拆除東翼部分建築用以興建宴會廳，不少媒體在場直擊這一刻，東翼原是第一夫人的辧公室所在。

白宮國家經濟會議主席：美國政府停擺可能本周結束

白宮國家經濟會議（National Economic Council）主席哈塞特（Kevin Hassett）今天表示，已...

