川普亞洲行受矚目 攸關全球經濟和地緣政治前景

美國總統川普預計本週末啟程前往亞洲，將訪問馬來西亞、日本，並可能在韓國進行「川習會」。他與日本首位女首相的互動、關稅爭鋒下美中如何碰撞，都是此行焦點。

美聯社報導，此行成敗攸關全球經濟的未來，關鍵就在他與中國國家主席習近平展開預期的會晤時，能否緩解雙邊貿易緊張。若有差池，恐怕會對已因川普激進關稅政策、政府裁員和政治邊緣策略而受到衝擊的美國各行各業，再次投下震撼彈。

外界對此行充滿揣測，白宮遲未正式公布大部分行程。川普昨天表示，他計劃前往馬來西亞出席一場區域高峰會，之後轉往日本，爭取更多外來投資。

川普也將訪問韓國，繼續推動雙邊貿易事宜，並且預計與習近平會面。不過北京尚未證實這場雙邊會談，兩國領袖近期相互威脅加徵關稅和祭出出口管制。

●不確定的旅程

這將是川普第2任期以來首度訪問亞洲。距離啟程只剩幾天，即便川普習慣賣關子，行程安排如此諱莫如深實屬罕見。

華府智庫德國馬歇爾基金會（The German MarshallFund of the United States）印太計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）表示，「整個行程似乎從一開始就讓人覺得不確定」。

川普的亞洲政策主軸在於透過關稅調整其口中「不公平」的貿易行為，這讓仰賴美國龐大出口市場的亞洲國家陷入不安。外界也憂心，若川普與習近平有所嫌隙，恐對國際經濟帶來重大衝擊。

葛來儀預測：「亞洲國家會有點感謝他親自到訪，但是我不認為這足以消除區域內普遍的疑慮。」

這位共和黨總統自從第一任期以來就已縮編外交政策團隊，捨棄國家安全會議（National SecurityCouncil）固有的大批顧問團隊，改由一群核心親信取而代之。

前總統拜登政府國家安全會議中國事務主任杜如松（Rush Doshi）表示：「白宮能處理這類業務的幕僚不多…這都讓我們進入未知領域。」

●化解泰柬邊界問題

川普將出席馬來西亞主辦的東南亞國家協會（ASEAN）高峰會。今夏泰國與柬埔寨在爭議邊界爆發小規模衝突，馬來西亞和美國都一直在致力於確保擴大停火。

馬來西亞外交部長透露，川普「期待」能在峰會期間簽署相關協議。

●日本

川普下一站將前往日本。美日兩國今年稍早已達成貿易協議，日本承諾對美國投資5500億美元。

東京政壇正值過渡，自民黨總裁高市早苗今天成為日本首位女首相。高市被外界視為前首相安倍晉三路線繼承者，而川普第一任期內與安倍互動友好。

曾任職美國前總統小布希政府國家安全會議、現任澳洲雪梨大學美國研究中心（United States StudiesCentre）執行長的葛林（Michael Green）認為，高市「也具有扮演這種角色的潛力」。

葛林指出，與川普合作、讓他信守盟約「需要高度互動和互信，這是目前亞洲領袖所欠缺的」。

●中國

川普亞洲行的高潮可能落在主辦今年亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會的韓國。川普已經表示將在當地會晤習近平。

美中緊張關係近幾週來急遽升高，特別是中國宣布限制稀土出口、川普威脅不惜祭出連他自己也承認「非長久之計」的高關稅予以反制。

杜如松指出，川習會可能有3種結果：達成協議、沒有協議，或是一場災難。他表示，川普於因應中國稀土出口管制時在關稅措施上讓步，這助長北京氣勢。

他說：「中國認為他們已經摸清川普的底牌，他們相信只要施壓，川普就會屈服。」

●韓國

另一懸而未決議題是川普與韓國的貿易談判，美國關稅可能削弱韓國汽車產業。不過，首爾對川普所提的類似日本、規模達3500億美元投資要求持保留態度。