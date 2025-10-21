高市上任首場考驗！美日訂28日「川高會」 預料川普施壓這件事

快訊

聯合報／ 編譯梁采蘩／即時報導
美日兩國政府透露，美國總統川普預定於本月27日至29日訪問日本，行程概要已初步敲定。27日預計安排川普與日本天皇會面；28日與新上任的日本首相高市早苗舉行首次會談。法新社／路透
讀賣新聞報導，美日兩國政府透露，美國總統川普預定於本月27日至29日訪問日本，行程概要已初步敲定。27日預計安排川普與日本天皇會面；28日與新上任的日本首相高市早苗舉行首次會談，並考慮共進午餐。整體行程將在日本新內閣正式成立後拍板定案。

據美日兩國政府相關人士指出，川普上次與日本天皇會面是在他第一任總統任期內，2019年5月以「令和」時代首位國賓身分訪日時舉行。外界認為，當年會面讓川普留下對日本良好的印象。

美日兩國預計於28日舉行高峰會，雙方將就強化美日同盟的嚇阻與應對能力、以及美日關稅協議的落實與經濟合作進行磋商。川普當天也將會晤日本遭北韓綁架受害者家屬，並視察位於神奈川縣橫須賀市的美國海軍橫須賀基地，另有與日本財界人士會面的行程正在協調中。

共同社報導，川普與高市會談時，將要求日方確實履行石破政府為換取美國降低關稅而承諾的總額5500億美元對美投資。他還可能敦促日方在能源、半導體、重要礦產等領域提出更加具體的投資計畫。

川普20日在白宮接受媒體訪問時表示，他將在出席東協（ASEAN）相關峰會後訪問馬來西亞，隨後前往日本。讀賣新聞指出，川普預定29日轉往南韓，不會出席慶州亞太經合會（APEC）峰會，但正安排與中國大陸國家主席習近平會談。

