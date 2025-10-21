快訊

中央社／ 華盛頓20日綜合外電報導
美國前聯邦調查局（FBI）局長柯米（James Comey）。 路透社資料照片
美國前聯邦調查局（FBI）局長柯米（James Comey）今天請求聯邦法院撤銷對他提出的重罪指控，理由是這些指控是出於總統川普（Donald Trump）的「私人恩怨」。

法新社報導，現年64歲的柯米是著名的川普批評者，他表示，針對他的案件是「報復性與選擇性的起訴」，應予以撤銷。

柯米遭控向國會做不實陳述與妨礙國會程序，他本月對這兩項指控均不認罪。

最近幾週，有3位直言不諱批評川普的人遭起訴，柯米是其中第一個，外界普遍認為這是針對川普政敵的報復行動。

曾成功起訴川普的紐約州檢察長詹樂霞（LetitiaJames）本月遭起訴，被控一項銀行詐欺罪以及一項向金融機構做不實陳述罪。

另一名川普的批評者、前國家安全顧問波頓（JohnBolton），上週遭控18項傳送與保留機密資訊的罪名。

柯米的律師團在向維吉尼亞州聯邦地區法院提交的文件中表示，對柯米的起訴是「聯邦政府極其嚴重的濫用權力」。

他們說：「美國憲法賦予個人反對政府的權利，同時禁止政府因個人受保護的言論而進行報復。」

他們又說：「總統川普是出於私人恩怨，並因柯米先前經常批評總統任職期間的作為，而命令司法部對柯米提出起訴。」

柯米的律師團指出，這些指控是由川普親自挑選的聯邦檢察官提出，而前任檢察官曾拒絕繼續審理此案。

柯米的起訴源自於他2020年向聯邦參議院委員會提供的證詞，涉及他主導調查川普總統競選團隊成員是否曾與莫斯科當局勾結，以試圖影響2016年總統大選。

柯米遭控曾不實聲稱，他未曾授權其他FBI人員匿名向媒體提供消息。如果遭定罪，他將面臨最高5年有期徒刑。

控川普挾私怨報復 前FBI局長柯米請求撤銷起訴

