川普淡化台海衝突風險 盼與中國大陸達成公平貿易協議

美國總統川普今天表示，希望能與中國國家主席習近平達成一項公平貿易協議，同時淡化雙方在台灣問題發生衝突的風險。

路透社報導，川普向媒體表示中國無意入侵台灣，但他預計此議題將會列入與習近平在亞太經濟合作會議（APEC）周邊會議時的議程。

美國和中國作為世界兩大經濟體，貿易緊張局勢持續存在。雙方即將會晤，但是圍繞關稅、技術與市場准入的爭端仍未解決。

川普關於台灣問題的言論反映美中關係最敏感的問題之一。北京曾多次敦促華盛頓在談到其對台獨的立場時，修正其措辭。

川普與澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）今天在白宮會晤並簽署旨在對抗中國的關鍵礦產協議，他同時承諾加快交付澳洲核潛艇。

當川普並被問到美國在印太海域的行動是否足以阻止習近平入侵台灣時，川普表示：「中國不想這樣做」。然後他接著誇耀美國軍隊的規模和實力。

川普補充說：「我們擁有最強的一切，沒有人敢來找麻煩…我認為（美中）最終會達成一項強而有力的貿易協議。雙方都會感到滿意。」

不過美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）當天稍晚立場強硬地提出警告，他指稱對美國關鍵產業進行戰略投資的企業，遭到北京「廣泛的經濟脅迫」，美國將以未指明的行動予以回應。

韓國官員日前表示，中國對韓國造船商韓華海洋株式會社（Hanwha Ocean）的美國子公司實施制裁，可能會影響首爾和華盛頓之間極富企圖心的造船合作計畫。

葛里爾在一份聲明中表示：「脅迫的企圖不會阻止美國重建其造船中心，也不會阻止美國對中國瞄準關鍵工業領域以謀求主導地位的行為作出適當回應。」

當記者問及美國是否會為與中國達成貿易協議而調整其在「台獨」問題的立場時，川普表示：「我們將會討論許多事情。我認為這會是其中之一，但我現在不打算談它。」

中國從未放棄使用武力控制台灣的可能，並將實施民主制度的台灣視為其領土，不斷增加軍事與外交上的壓力。

儘管美國與台灣沒有正式外交關係，但美國是台灣最重要的國際支持者與武器供應國。北京經常譴責華盛頓所予以台北的任何支持。