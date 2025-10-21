快訊

雙北山區雨量上看400毫米！北部、東半部雨下不停 4縣市達停班停課標準

修杰楷、Energy書偉閃兵被送辦 2人各50萬交保離開地檢署

美政府關門影響擴大 核子安全局1400員工放無薪假

中央社／ 華盛頓20日綜合外電報導
圖為美國國會大廈。 新華社
圖為美國國會大廈。 新華社

美國能源部官員說，負責維護核子武器庫存安全的國家核子安全局今天開始強制大多數員工休假。此舉正值國會再度投票失敗，未能終結這場嚴重的政府停擺之際。

法新社報導，隨著美國政府關門僵局即將邁入第4週，約有1400名國家核子安全局（National NuclearSecurity Administration,NNSA）員工將收到無薪強制休假通知。

美國能源部（Department of Energy）發言人在聲明中說：「由於民主黨造成的政府停擺，自10月20日起，大約1400名NNSA聯邦員工將被迫休假，另有近400名聯邦員工將繼續留守，以維護財產安全及保障人命安全。」

根據國際安全非營利組織「原子科學家公報」（Bulletin of the Atomic Scientists）數據，美國現有5177枚核彈頭，其中約1770枚已部署。

國家核子安全局負責設計、製造、維修及保障這些武器，並監督多達6萬名承包商。

能源部未立即回應置評請求。不過，美國有線電視新聞網（CNN）報導，這次休假措施初期將影響德州潘特克斯（Pantex）及田納西州Y-12等核武組裝場的運作。

美國這次政府停擺已進入第20天，創下史上最長記錄，如果計入部分停擺，則為史上第3長。

美國總統川普（Donald Trump）持續向民主黨施壓，力促對方與共和黨合作重啟政府運作，並不斷以削減公共服務和擴大裁員作為威脅。

美國 能源 民主黨

延伸閱讀

10年期美債利率跌破4%！美經濟前景引擔憂 辣媽：川普恐更強硬逼民主黨

無薪假人數攀升 勞動部媒宣費4000萬黃國昌認不合理

訂單回穩？ 無薪假最新數據：減班休息8543人 微增38人

批無薪假人數趨緩卻不見長期預估 立委：勞動部嚴重低估、喪事喜辦

相關新聞

高市上任首場考驗！美日訂28日「川高會」 預料川普施壓這件事

讀賣新聞報導，美日兩國政府透露，美國總統川普預定於本月27日至29日訪問日本，行程概要已初步敲定。27日預計安排川普與日...

控川普挾私怨報復 前FBI局長柯米請求撤銷起訴

美國前聯邦調查局（FBI）局長柯米（James Comey）今天請求聯邦法院撤銷對他提出的重罪指控，理由是這些指控是出於...

美政府關門影響擴大 核子安全局1400員工放無薪假

美國能源部官員說，負責維護核子武器庫存安全的國家核子安全局今天開始強制大多數員工休假。此舉正值國會再度投票失敗，未能終結...

H-1B規定再改 境內申請免繳10萬簽證費…逾半數申請人受惠

根據聯邦政府20日公布的最新指南，美國公民暨移民局(U.S. Citizenship and Immigration S...

川普要宴會廳 白宮開拆東翼

白宮20日開始拆除東翼部分建築用以興建宴會廳，不少媒體在場直擊這一刻，東翼原是第一夫人的辧公室所在。

白宮國家經濟會議主席：美國政府停擺可能本周結束

白宮國家經濟會議（National Economic Council）主席哈塞特（Kevin Hassett）今天表示，已...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。