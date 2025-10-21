快訊

白宮國家經濟會議主席：美國政府停擺可能本周結束

中央社／ 華盛頓20日綜合外電報導
白宮國家經濟會議（NEC）主席哈塞特（Kevin Hassett）。美聯社
白宮國家經濟會議（National Economic Council）主席哈塞特（Kevin Hassett）今天表示，已持續20天的美國聯邦政府停擺可能會在本週結束。

哈塞特接受CNBC訪問時表示：「我認為這場由（聯邦參議院民主黨領袖）舒默（Chuck Schumer）引起的政府停擺，很可能會在本週某個時候結束。」

哈塞特表示，他在參議院的「朋友們」認為，在「無王」（No Kings）集會舉行前重新開啟政府，對民主黨而言不是好事；而現在隨著集會結束，本週情勢可能有望取得突破。

18日，全美各地民眾不分年齡層走上街頭參加「無王」集會，抗議他們認為美國總統川普展現出的威權傾向與肆無忌憚的腐敗行為。

哈塞特表示，隨著抗議活動結束，如果政府仍未重新開放，白宮將考慮額外的削減成本措施。

他補充說：「我們基本上聽到一些溫和派表示，『我們真的無法在無王集會當前這麼做』。如果最終情況並非如此，那我認為白宮將得與（白宮管理及預算局）局長伏特（Russ Vought）密切磋商，考慮我們可以採取哪些更強硬的措施來推動談判。」

