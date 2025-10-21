川普威脅加徵關稅斷援助 哥倫比亞召回駐美大使

哥倫比亞今天宣布，由於美國總統川普表示將對哥倫比亞加徵關稅，並停止向哥倫比亞提供所有援助，導致因美軍打擊疑似運毒船隻而引發的爭端升級，政府已召回駐美大使。

路透社報導，川普（Donald Trump）昨天還稱哥倫比亞左翼總統裴卓（Gustavo Petro）是「非法毒品首腦」，裴卓政府表示這番言論具冒犯性，顯示波哥大與華府的關係陷入新低點。

哥倫比亞外交部表示：「哥倫比亞駐美大使賈西亞-潘尼亞（Daniel Garcia-Pena）已被總統裴卓召回進行磋商，他現在已返回波哥大。在接下來幾個小時內，國家政府將公布所做的決策。」

裴卓反對美軍在加勒比海地區攻擊船隻，這些行動造成數十人死亡，並加劇區域緊張情勢。許多法律專家與人權運動人士也譴責這些軍事行動。

川普表示，美國將切斷對哥倫比亞的財政援助，並將於20日公布加徵新關稅的細節，但尚不清楚川普指的是哪類資金。

哥倫比亞曾是西半球獲得最多美國援助的國家之一，但由於美國政府的人道主義部門美國國際開發總署（USAID）關閉，今年的資金流入突然縮減。

截至今天深夜，川普尚未發布任何關稅措施，但裴卓已在總統府與美國臨時代辦麥納瑪拉（JohnMcNamara）會面。會談內容尚未對外公布。

這個石油生產國目前對大多數進口到美國的商品支付10%的關稅，這是川普對許多國家實施的基準稅率。

美國是哥倫比亞最大的貿易夥伴，根據哥倫比亞美國商會（Colombian-American Chamber of Commerce）數據，運往北方的貨物占哥倫比亞出口的35%，而從美國進口的商品中，有70%是哥倫比亞無法自行生產的。

哥倫比亞外交部矢言將為裴卓與國家自主權尋求國際支持。裴卓早年擔任參議員時，因揭露涉及販毒的右翼準軍事組織與腐敗政客之間的勾結，而在政壇嶄露頭角。

裴卓昨天譴責美軍最新一次對船隻的轟炸，這次行動造成3人死亡。他表示，這艘船隻屬於一個「辛苦維生的家庭」，而非美國國防部長赫格塞斯（PeteHegseth）所稱的，隸屬於左翼叛亂組織全國解放軍（National Liberation Army）。

裴卓在社群媒體X上表示：「川普先生，哥倫比亞從未對美國無禮…但您卻對哥倫比亞無禮且無知。我不是商人，更不是毒販。我的心中沒有貪婪。」