快訊

為何「擎天崗」雨量全國最猛烈？氣象署直指關鍵就是它

藝人閃兵檢警拘提修杰楷4人 Energy書偉被逮自承：早知有這一天

修杰楷上銬被抓走！咘咘、波妞親眼目睹嚇壞 賈靜雯回應了

美貿易代表警告北京 勿報復對美投資的外企

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）。 路透
美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）。 路透

北京當局上周制裁南韓造船大廠韓華海洋株式會社在美國的子公司，明顯針對韓華計劃投資並幫助美國復興造船業。美國貿易代表葛里爾周一（20日）對中國大陸這類報復外企的行為，提出警告。

葛里爾在發出的聲明中說：「中國近期在全球對民營企業採取的報復行動，是其更廣泛經濟脅迫模式的一環，目的在藉由阻止外國公司投資美國造船業和其他關鍵行業，來影響美國政治並控制全球供應鏈。」

美中之間長期存在一連串的海事爭端，葛里爾的警告是最新進展。這場較量將影響全球經濟，船舶承擔著超過80%的國際貿易運輸，而中國大陸的造船量占全球造船總量一半以上，近年還試圖加強對南海的控制。

美國雖然擁有世界上最強大的海軍，但造船能力卻相對薄弱。川普政府因而想要透過吸引全球第二大造船國家南韓的投資，來強化美國造船業。

北京上周宣布將韓華旗下五家美國子公司列入反制清單，禁止中國境內的組織、個人與其進行交易、合作等活動，並威脅將會採取進一步報復措施。

格里爾表示，「企圖恐嚇，不能阻止美國重建造船基地；也不能阻止美國對於中國瞄準關鍵工業想要獨霸的行為，做出適當的反應。」

美中在海事方面的爭端，還有互相對對方的商業船隻加徵特殊港口費用。另外，美國也計劃對來自中國大陸的關鍵港口設備徵收100%關稅，並提議對其他貨物裝卸設備課徵高達150%進口稅。川普亦試圖削弱陸企對全球重要港口的控制力，包括巴拿馬運河周邊的港口設施。

美國 巴拿馬運河

延伸閱讀

川普威脅對中國加徵100％關稅 美貿易代表：視北京行動而定

美貿易代表：是否加徵100%關稅 取決北京下一步

美致電陸協商碰軟釘子！美貿易代表氣炸批「奪權」外媒揭美中最壞情況

休戰期成常態？美貿易代表稱對陸關稅55%是「良好狀態」

相關新聞

白宮東廂百年大改建 川普宣布打造豪華宴會廳

法新社報導，美國總統川普一向以不按牌理出牌著稱，被外界譽為「政治推土機」，而如今他真的動起手來，開始拆除白宮東廂部分結構...

川普當面嗆澳洲駐美大使陸克文「我不喜歡你，永遠不會」現場超尷尬

美國總統川普20日在白宮與澳洲總理艾班尼斯會晤時，當著媒體面前嘲諷澳洲駐美大使、前總理陸克文（Kevin Ridd），場...

金價再創新高 貿易緊張局勢降溫無阻逢低買氣

金價周一再漲至歷史新高。儘管貿易緊張局勢有所緩和，美國政府可望結束停擺，投資人仍紛紛買進貴金屬。

想去美國留學好難…川普限縮國際學生 用聯邦經費誘9頂大「改革」

美國總統川普不斷對高校出手，透過各種手段，試圖主導校園內意識型態，美國引以為豪的大學學術自由備受威脅。10月初川普政府向9所美國頂尖大學提出的《高等教育卓越協定》（Compact for Academic Excellence in Higher Education）提案，便以提供聯邦資金為誘因，來換取校方同意實施「改革要求」，要求中就包括設置國際學生比例上限15%、建立對保守派友善的思想環境等等。川普政府提出該協定之後，美國各大學如何回應？哪些學校態度模糊、又有哪間學校悍然拒絕？想赴美就學的留學生，又會怎麼受到影響？

月底川習會 川普：預期會討論到台灣議題

針對中國是否有可能入侵台灣，美國總統川普20日表示，台灣是中國「眼中的蘋果」，但他不認為中國想要這麼做，他現在也看不出來...

川普：明年相當早就訪問中國大陸

美國總統川普20日在白宮提到，明年「相當早」的某個時候，就將訪問中國大陸。至於外傳北京正施壓華府不支持台灣獨立，他則避談...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。