白宮東廂百年大改建 川普宣布打造豪華宴會廳

中央社／ 華盛頓20日綜合外電報導
法新社報導，美國總統川普一向以不按牌理出牌著稱，被外界譽為「政治推土機」，而如今他真的動起手來，開始拆除白宮東廂部分結構，要改建豪華宴會廳。

施工團隊今天動工，拆除部分東廂房（EastWing）。出身房地產業的川普親自宣布，將斥資2.5億美元（約新台幣77.23億元），動工興建全新的大型宴會廳。

法新社記者現場所見，怪手已經拆穿東廂的外牆，露出磚石、瓦礫和糾結的鋼筋。

川普今天在白宮接待大學棒球球員時表示：「就在另一側，你們可能會不時聽到施工隆隆聲響。」

79歲的川普隨後正式宣布宴會廳動工，這是逾百年來美國總統府邸最大規模的擴建工程。

川普在自家社群網站「真實社群」（Truth Social）寫道：「我很高興宣布，白宮已開始興建全新大型、極為美麗的白宮宴會廳（White House Ballroom）。」

川普表示，東廂將全面現代化，「完工後會比以往更加美麗！」

白宮東廂傳統上是第一夫人的辦公處所，總統則在西廂處理政務，總統伉儷同住白宮。

不過，川普雖說東廂「完全獨立於白宮本體之外」，實際上仍透過蓋頂式長廊與主建築連結。

川普指出，全新宴會廳面積約8361平方公尺，可容納上千人，將用於舉辦大型國宴及活動，改建時這些活動須得搭帳篷進行。

曾為電視實境秀明星的川普，上週還在白宮舉辦了一場星光閃閃的宴會，多數客人是慷慨認捐宴會廳改建的金主，包括亞馬遜、蘋果、Meta、Google、微軟等科技公司大佬，以及國防工業巨頭洛克希德馬丁（Lockheed Martin），這些公司都與政府簽訂了重大合約或其他交易。

川普當面嗆澳洲駐美大使陸克文「我不喜歡你，永遠不會」現場超尷尬

美國總統川普20日在白宮與澳洲總理艾班尼斯會晤時，當著媒體面前嘲諷澳洲駐美大使、前總理陸克文（Kevin Ridd），場...

金價再創新高 貿易緊張局勢降溫無阻逢低買氣

金價周一再漲至歷史新高。儘管貿易緊張局勢有所緩和，美國政府可望結束停擺，投資人仍紛紛買進貴金屬。

想去美國留學好難…川普限縮國際學生 用聯邦經費誘9頂大「改革」

美國總統川普不斷對高校出手，透過各種手段，試圖主導校園內意識型態，美國引以為豪的大學學術自由備受威脅。10月初川普政府向9所美國頂尖大學提出的《高等教育卓越協定》（Compact for Academic Excellence in Higher Education）提案，便以提供聯邦資金為誘因，來換取校方同意實施「改革要求」，要求中就包括設置國際學生比例上限15%、建立對保守派友善的思想環境等等。川普政府提出該協定之後，美國各大學如何回應？哪些學校態度模糊、又有哪間學校悍然拒絕？想赴美就學的留學生，又會怎麼受到影響？

月底川習會 川普：預期會討論到台灣議題

針對中國是否有可能入侵台灣，美國總統川普20日表示，台灣是中國「眼中的蘋果」，但他不認為中國想要這麼做，他現在也看不出來...

川普：明年相當早就訪問中國大陸

美國總統川普20日在白宮提到，明年「相當早」的某個時候，就將訪問中國大陸。至於外傳北京正施壓華府不支持台灣獨立，他則避談...

