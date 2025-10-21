白宮東廂百年大改建 川普宣布打造豪華宴會廳

法新社報導，美國總統川普一向以不按牌理出牌著稱，被外界譽為「政治推土機」，而如今他真的動起手來，開始拆除白宮東廂部分結構，要改建豪華宴會廳。

施工團隊今天動工，拆除部分東廂房（EastWing）。出身房地產業的川普親自宣布，將斥資2.5億美元（約新台幣77.23億元），動工興建全新的大型宴會廳。

法新社記者現場所見，怪手已經拆穿東廂的外牆，露出磚石、瓦礫和糾結的鋼筋。

川普今天在白宮接待大學棒球球員時表示：「就在另一側，你們可能會不時聽到施工隆隆聲響。」

79歲的川普隨後正式宣布宴會廳動工，這是逾百年來美國總統府邸最大規模的擴建工程。

川普在自家社群網站「真實社群」（Truth Social）寫道：「我很高興宣布，白宮已開始興建全新大型、極為美麗的白宮宴會廳（White House Ballroom）。」

川普表示，東廂將全面現代化，「完工後會比以往更加美麗！」

白宮東廂傳統上是第一夫人的辦公處所，總統則在西廂處理政務，總統伉儷同住白宮。

不過，川普雖說東廂「完全獨立於白宮本體之外」，實際上仍透過蓋頂式長廊與主建築連結。

川普指出，全新宴會廳面積約8361平方公尺，可容納上千人，將用於舉辦大型國宴及活動，改建時這些活動須得搭帳篷進行。