上訴法院准國民兵進駐波特蘭 川普獲司法勝利

中央社／ 波特蘭20日綜合外電報導

美國聯邦第九巡迴上訴法院今天裁定，儘管俄勒岡州與波特蘭市領導人都反對，總統川普仍可派遣國民兵進駐波特蘭。

這對川普是項重要的司法勝利，讓他得以繼續對民主黨主導的城市部署軍力。

這項原始禁令來自波特蘭（Portland）聯邦地區法院法官伊莫古特（Karin Immergut）在本月4日的裁定，她認為川普下令派兵進駐波特蘭可能違法，而應暫緩派兵，她並安排於10月29日展開無陪審團審理，以決定是否延長禁令。伊莫古特是川普第一任期內獲得任命的法官。

針對伊莫古特的裁決，司法部提起上訴。如今由3名法官組成的上訴庭作出判決，川普仍可派遣國民兵進駐波特蘭。3名法官中，兩人支持川普，另一人反對。

至今尚無任何地方法院支持川普動用國民兵，伊莫古特是目前3名判決川普動用國民兵違法的地方法官之一。

而上訴法院對此問題也意見不一，第九巡迴上訴法院先前支持川普在加州動用軍隊，而第七巡迴上訴法院則裁定軍隊暫時不應進入芝加哥。

