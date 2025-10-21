上訴法院准國民兵進駐波特蘭 川普獲司法勝利
美國聯邦第九巡迴上訴法院今天裁定，儘管俄勒岡州與波特蘭市領導人都反對，總統川普仍可派遣國民兵進駐波特蘭。
這對川普是項重要的司法勝利，讓他得以繼續對民主黨主導的城市部署軍力。
這項原始禁令來自波特蘭（Portland）聯邦地區法院法官伊莫古特（Karin Immergut）在本月4日的裁定，她認為川普下令派兵進駐波特蘭可能違法，而應暫緩派兵，她並安排於10月29日展開無陪審團審理，以決定是否延長禁令。伊莫古特是川普第一任期內獲得任命的法官。
針對伊莫古特的裁決，司法部提起上訴。如今由3名法官組成的上訴庭作出判決，川普仍可派遣國民兵進駐波特蘭。3名法官中，兩人支持川普，另一人反對。
至今尚無任何地方法院支持川普動用國民兵，伊莫古特是目前3名判決川普動用國民兵違法的地方法官之一。
而上訴法院對此問題也意見不一，第九巡迴上訴法院先前支持川普在加州動用軍隊，而第七巡迴上訴法院則裁定軍隊暫時不應進入芝加哥。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言