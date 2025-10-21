川普當面嗆澳洲駐美大使陸克文「我不喜歡你，永遠不會」現場超尷尬

快訊

聯合報／ 編譯張佑生／即時報導
澳洲駐美大使陸克文（如圖）20日在陪同澳洲總理艾班尼斯會晤美國總統川普後，離開白宮。歐新社

美國總統川普20日在白宮與澳洲總理艾班尼斯會晤時，當著媒體面前嘲諷澳洲駐美大使、前總理陸克文（Kevin Ridd），場面一度尷尬。

當記者詢問陸克文過去批評川普的言論時，川普表示：「也許他現在會道歉。」接著川普轉頭問艾班尼斯：「他在哪？還在幫你工作嗎？」艾班尼斯尷尬微笑並指向正坐在對面的陸克文。陸克文開口表示那是出任大使前的言論，但川普直接打斷說：「我也不喜歡你，我可能永遠不會喜歡你。」現場官員僅以笑聲帶過，隨後有記者趕緊轉問其他問題。

澳洲外長黃英賢事後淡化此事，稱川普「顯然是在開玩笑」，強調雙方會談成果良好，並稱「這次會面非常成功，陸克文功不可沒」。

陸克文來自工黨，曾在川普下台後於社群媒體上形容川普是「歷史上最具破壞性的總統」、甚至是「背叛西方的叛徒」，後來在川普再度當選後刪除相關言論。

陸克文於拜登任內被任命為澳洲駐美大使，因通曉中文且熟悉中國事務，被視為能在華府發揮影響力。川普去年競選時曾稱陸克文「惡毒」，並放話他當不了多久大使。

