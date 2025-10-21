金價再創新高 貿易緊張局勢降溫無阻逢低買氣

快訊

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
交易者趁著周五賣壓買入更多黃金，推動金價創下歷史新高4,381.52美元。路透
金價周一再漲至歷史新高。儘管貿易緊張局勢有所緩和，美國政府可望結束停擺，投資人仍紛紛買進貴金屬。

在雙方進行新一輪談判之前，川普說美國和中國大陸「沒問題」。與此同時，白宮國家經濟委員會主任哈塞特暗示聯邦政府停擺可能在本周告一段落。

這些發展本來會抑制對黃金在內避險資產的需求，但交易者卻趁著周五賣壓買入更多黃金，推動金價創下歷史新高4,381.52美元，超過上周創下的高峰4,379.93美元。

盛寶銀行大宗商品策略師Ole Hansen表示，黃金市場只有買家，周五價格的回落「今日已經吸引了新的需求，可見潛在需求依然強勁，在等待機會。」

截至紐約時間下午4:09，現貨黃金上漲2.6%至每英兩4,361.55美元。白銀上漲1%至52.50美元。白金和鈀金均上漲。

WTI維持弱勢 供應過剩跡象越來越多

有跡象顯示美中緊張關係緩和，原油微跌，交易者發現，越來越多的證據顯示，預期已久的供應過剩終於開始顯現。

隨著OPEC及其盟友擴產，原油期貨已從夏季高點跌逾20%，主要機構預測大量供應入市將持續到明年。

BOK Financial交易高級副總裁Dennis Kissler說：「原油期貨依然處於守勢，市場普遍認為供應過剩已近在眼前。」

西德州中級原油（WTI）周二到期的11月期貨下跌2美分，結算價報每桶57.52美元；布蘭特原油12月期貨結算價下跌28美分，報每桶61.01美元。

倫銅上漲

倫敦銅價上漲臨近歷史新高，投資者評估川普有關中美貿易關係的言論，同時北京釋放信號顯示今年中國大陸經濟可望實現成長目標。

截至收盤，LME銅期貨上漲0.82%，報10691.5美元/噸。

