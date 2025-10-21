川普稱中國無意犯台 計劃2026年初訪中

中央社／ 華盛頓20日綜合外電報導

美國總統川普今天被問到美國國防部先前評估中國尋求在2027年做好攻打台灣的準備，他對此表達懷疑並認為中國無意犯台，還說自己會在「明年初」訪中。

法新社和彭博（Bloomberg News）等媒體報導，川普在白宮與澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）會面時告訴記者：「我認為我們跟中國會沒問題。中國並不想這麼做。」

川普在談到中國國家主席習近平對台灣的意圖時說道：「這不代表他不重視，因為很可能非常在意，但我沒看到發生什麼事。」

川普並未明確表示會授權動用武力防衛台灣，但他聲稱中國清楚「美國目前是全球最強大的軍事力量」，「我們無論哪一方面都是最強，沒有人敢輕舉妄動。我完全不認為習主席會這麼做」。

他還提到：「在涉及台灣及其他議題上，我認為我們會和睦相處。」

川普和習近平本月底將赴韓國出席亞太經濟合作會議（APEC）峰會，屆時兩人預計會面。

川普指出，他的首要任務是跟中國達成「公平」貿易協議。至於是否會為了與習近平達成協議而犧牲美國對台灣的支持，川普則沒有正面回覆提問。

他說道：「我想對中國好。我喜歡我和習主席的關係，我們關係很好。」

川普今天還表示，他將於明年初訪問中國。

川普告訴媒體：「我已獲邀到中國，會在明年初某個時候去，我們大致上安排好了。」

