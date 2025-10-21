川普：明年相當早就訪問中國大陸 避談會否犧牲台灣交換美中貿易協議
美國總統川普20日在白宮提到，明年「相當早」的某個時候，就將訪問中國大陸。至於外傳北京正施壓華府不支持台灣獨立，他則避談，未予置評。
川普20日在白宮和來訪的澳洲總理艾班尼斯會談。會談前川普對媒體說，「我已受邀赴中國，而我將在明年相當早的某時去，我們在某種程度上確定這件事了」。
川普也被問到是否將犧牲美國對台灣的支持，作為接下來能與中國國家主席習近平達成美中貿易協議的條件之一。川普對此不願正面回應，只重申「我想善待中國，我喜愛自己和習主席的關係，我倆的關係很棒」。
（譯按：根據行事曆，明年2月16日（周一）是農曆除夕。）
