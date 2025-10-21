月底川習會 川普：預期會討論到台灣議題

針對中國是否有可能入侵台灣，美國總統川普20日表示，台灣是中國「眼中的蘋果」，但他不認為中國想要這麼做，他現在也看不出來中國會這麼做；川普也說，他預期川習會會討論到台灣議題。

美國總統川普20日在白宮與澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）會面，有媒體詢問說，中國有可能在2027年入侵台灣，是否認為美英澳三國簽署的「AUKUS」核子潛艦協議是用來嚇阻中國的一環，川普表示，他認為AUKUS是嚇阻的手段，但他也說，他不認為會有需要用到。

川普說，美國不會與中國有問題，稱「中國不想要這麼做」，因為美國擁有世界上最強大的軍事力量，沒有人會想要招惹美國，川普也看不出來中國國家主席習近平會這麼做。

川普說，美國會與中國互動良好，包括在台灣的議題上；不過，川普說，這並不代表說中國不重視台灣，川普認為台灣是中國眼中的蘋果，但川普說，他看不出來任何事情會發生。

川普說，美國與中國有良好的貿易關係，並認為他會與習近平在南韓達成非常堅實的貿易協議。

至於有報導指出，作為美國與中國達成貿易協議的條件之一，中國向美國施壓，要求美國表態反對台獨，川普說，他現在不會討論這件事，並表示，他與習近平會在南韓討論很多議題，也預期台灣議題會是討論的內容之一。