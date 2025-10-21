聽新聞
0:00 / 0:00

月底川習會 川普：預期會討論到台灣議題

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國總統川普（美聯社）
美國總統川普（美聯社）

針對中國是否有可能入侵台灣，美國總統川普20日表示，台灣是中國「眼中的蘋果」，但他不認為中國想要這麼做，他現在也看不出來中國會這麼做；川普也說，他預期川習會會討論到台灣議題。

美國總統川普20日在白宮與澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）會面，有媒體詢問說，中國有可能在2027年入侵台灣，是否認為美英澳三國簽署的「AUKUS」核子潛艦協議是用來嚇阻中國的一環，川普表示，他認為AUKUS是嚇阻的手段，但他也說，他不認為會有需要用到。

川普說，美國不會與中國有問題，稱「中國不想要這麼做」，因為美國擁有世界上最強大的軍事力量，沒有人會想要招惹美國，川普也看不出來中國國家主席習近平會這麼做。

川普說，美國會與中國互動良好，包括在台灣的議題上；不過，川普說，這並不代表說中國不重視台灣，川普認為台灣是中國眼中的蘋果，但川普說，他看不出來任何事情會發生。

川普說，美國與中國有良好的貿易關係，並認為他會與習近平在南韓達成非常堅實的貿易協議。

至於有報導指出，作為美國與中國達成貿易協議的條件之一，中國向美國施壓，要求美國表態反對台獨，川普說，他現在不會討論這件事，並表示，他與習近平會在南韓討論很多議題，也預期台灣議題會是討論的內容之一。

川普 美國 習近平

延伸閱讀

川普佛州球敘 邀台日韓企業家參加 台積不出席？

雙普通話內容曝光…華郵：普亭要烏克蘭放棄頓內茨克換停戰

川普：不希望中國跟我們玩稀土遊戲 芬太尼黃豆同列首要談判議題

澳洲總理訪美將拜會川普 重點討論礦產合作

相關新聞

川普：明年相當早就訪問中國大陸 避談會否犧牲台灣交換美中貿易協議

美國總統川普20日在白宮提到，明年「相當早」的某個時候，就將訪問中國大陸。至於外傳北京正施壓華府不支持台灣獨立，他則避談...

月底川習會 川普：預期會討論到台灣議題

針對中國是否有可能入侵台灣，美國總統川普20日表示，台灣是中國「眼中的蘋果」，但他不認為中國想要這麼做，他現在也看不出來...

白宮進軍這個社群平台 不到三天遭近10萬人封鎖「勇奪」亞軍

川普政府開闢透過社群媒體攻擊民主黨的新戰線，白宮和許多其他政府機構17日加入Bluesky，結果短短不到三天，白宮帳號就...

佛州機場外樹叢藏狩獵台 可看見空軍一號 再啟暗殺疑竇

聯邦特勤局(U.S. Secret Service)官員透露，他們16日在佛羅里達州棕櫚灣國際機場(Palm Beach...

紐約州籲停用計時測驗以「減輕學生焦慮」 數學教學指南挨批

紐約州教育廳日前推出新版數學教學指南，其中建議教師停止以計時測驗評估學生解題速度，理由是「會造成學生焦慮」。教學指南還指...

川普佛州球敘 邀台日韓企業家參加 台積不出席？

川普總統19日提到台灣，指除非藥廠或晶片廠在美國生產製造，否則企業會被課徵高額的藥品、晶片關稅，企業因此從全世界都回到美...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。