快訊

停班停課情形看這查 最新「24小時雨量預測」4縣市達標

無意摧毀中國…川普：美中關係沒事 APEC會與習近平坐下來談

台灣是中國「眼中的蘋果」… 川普：月底川習會 預期將討論到台灣議題

聽新聞
0:00 / 0:00

美國郵輪旅遊人氣飆高 明年預估人數衝2,170萬人次

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
郵輪旅遊正從疫情後報復性旅遊潮中脫穎而出，成為價格親民、躍居主流的旅遊選項。（美聯社）
郵輪旅遊正從疫情後報復性旅遊潮中脫穎而出，成為價格親民、躍居主流的旅遊選項。（美聯社）

美國人搭乘郵輪出遊的人數創新高。根據美國汽車協會（AAA）預測，明年將有2,170萬人次的美國旅客搭乘郵輪，高於今年的2,070萬人，將寫下連續四年創新高的紀錄。

郵輪旅遊正從疫情後報復性旅遊潮中脫穎而出，成為價格親民、躍居主流的旅遊選項，擺脫過去被視為退休族專屬行程的印象。

在整體旅遊市場從高峰回落、機票與飯店價格仍居高不下之際，因成本考量而減少搭機或改變旅遊方式的美國人，開始轉向郵輪這個相對不算奢侈的選擇。郵輪業曾受新冠疫情重創，如今迅速回溫。AAA的數據顯示，當前近半數郵輪旅客，是在2022年疫情後受折扣優惠吸引的首遊族。

Truist證券分析師史寇斯（C. Patrick Scholes）說：「疫情後初期旅遊潮主要是因為報復性消費，而郵輪較晚崛起。現在業者靠著主打價值來促銷。」AAA預估，美國郵輪旅客人次將在2024至2025年間成長8.4%，2026年再增加4.5%。

郵輪業者抓住旅客追求性價比心理，把郵輪當成比陸上度假村更划算的選擇。全年促銷活動和常客優惠也持續吸引新旅客與重遊旅客。

Melius Research分析師康寧漢（Conor Cunningham）說：「只要飯店持續調漲房價，郵輪業的市占就會不斷擴大。」

郵輪公司也擴大投資，提升海上度假的體驗。新增娛樂設施和私人島嶼停靠點，讓郵輪吸引力擴展到退休族和家庭旅客以外的族群。據彭博報導，業者已投入至少15億美元，用於加勒比海私人島嶼的翻新和擴建。

投資人也開始注意這波熱潮。嘉年華（Carnival）、皇家加勒比（Royal Caribbean）、挪威郵輪（Norwegian Cruise Line）三大郵輪公司，今年來股價隨訂位勁揚。這三家公司股價在過去六個月均上漲，漲幅還超越大盤指數標普500。嘉年華9月連續三季上調全年獲利預測，理由是預訂量創新高，淨收益持續成長。

郵輪 美國

延伸閱讀

美國與阿根廷達成200億美元換匯協議 南韓：我們也要

鴻海劉揚偉出席東元全球策略大會 美AI商機成焦點

美中貿易戰未解 陸9月進口大豆美國清零南美暴增

北北基開發奢華型郵輪…銀月號19日基隆港首航 15天30萬起跳

相關新聞

月底川習會 川普：預期會討論到台灣議題

針對中國是否有可能入侵台灣，美國總統川普20日表示，台灣是中國「眼中的蘋果」，但他不認為中國想要這麼做，他現在也看不出來...

川普：明年相當早就訪問中國大陸

美國總統川普20日在白宮提到，明年「相當早」的某個時候，就將訪問中國大陸。至於外傳北京正施壓華府不支持台灣獨立，他則避談...

美國郵輪旅遊人氣飆高 明年預估人數衝2,170萬人次

美國人搭乘郵輪出遊的人數創新高。根據美國汽車協會（AAA）預測，明年將有2,170萬人次的美國旅客搭乘郵輪，高於今年的2...

白宮進軍這個社群平台 不到三天遭近10萬人封鎖「勇奪」亞軍

川普政府開闢透過社群媒體攻擊民主黨的新戰線，白宮和許多其他政府機構17日加入Bluesky，結果短短不到三天，白宮帳號就...

佛州機場外樹叢藏狩獵台 可看見空軍一號 再啟暗殺疑竇

聯邦特勤局(U.S. Secret Service)官員透露，他們16日在佛羅里達州棕櫚灣國際機場(Palm Beach...

紐約州籲停用計時測驗以「減輕學生焦慮」 數學教學指南挨批

紐約州教育廳日前推出新版數學教學指南，其中建議教師停止以計時測驗評估學生解題速度，理由是「會造成學生焦慮」。教學指南還指...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。