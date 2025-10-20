美陸戰隊火砲射擊展示釀意外 砲彈碎片擊中加州警車

加州公路警察今天說，在美軍陸戰隊成立250週年慶祝活動的火砲實彈射擊展示中，一枚砲彈「提前」引爆，飛散的彈片擊中一輛警車。

法新社報導，昨天在加州彭多頓營（CampPendleton）發生的這項意外，沒有傳出人員傷亡。美國副總統范斯（JD Vance）也出席了這場活動。

加州公路警察（California Highway Patrol, CHP）在聲明中指出，一枚砲彈「在空中提前引爆」，導致附近高速公路上一輛CHP警車受損。

CHP邊境分局局長柯羅納杜（Tony Coronado）表示：「這是一起不尋常且令人關切的事件。」他指出：「在通車中的高速公路上方進行任何實彈射擊或爆破訓練活動，極為罕見。」

加州州長紐松（Gavin Newsom）在活動舉行前數日便批評這場火砲實彈射擊展示，並為此封閉連接洛杉磯與聖地牙哥的5號州際公路（Interstate 5）長達27公里的路段。

身為川普政府的長期批評者，紐松在社群平台X上表示：「這次事件可能會奪走人命。」

美國媒體報導，陸戰隊已對此事件展開調查；該部隊先前曾堅稱活動安全無虞。

這場展示活動包括戰鬥機編隊飛行、兩棲艦展示、模擬村莊爆破，以及海豹突擊隊員從直升機跳入太平洋的表演。