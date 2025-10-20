白宮進軍這個社群平台 不到三天遭近10萬人封鎖「勇奪」亞軍

快訊

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
白宮在Bluesky創立新帳號後短短不到三天，已遭到近10萬名用戶封鎖。路透
川普政府開闢透過社群媒體攻擊民主黨的新戰線，白宮和許多其他政府機構17日加入Bluesky，結果短短不到三天，白宮帳號就登上「被封鎖」排行榜第二名。

白宮新帳號在首篇貼文上傳一部52秒影片，內容是川普相關片段及迷因。白宮說：「你還好嗎，Bluesky？我們猜你可能錯過一些精彩內容，所以彙整這些片段。」

包括國土安全部、商務部、運輸部和內政部在內，美國其他政府機構似乎都追隨白宮，在Bluesky創立新帳號，並立即就政府持續關門發布攻擊民主黨的訊息。

美國國務院說：「我們聽說這是公開坦率對話的好地方，進駐這裡目的是討論民主黨害政府關門，如何在國際舞台上傷害我國。」

追蹤Bluesky封鎖統計的ClearSky數據顯示，截至台北時間20日下午4時左右封鎖白宮的帳號已逼近10萬個。追蹤白宮的帳號僅1.1萬個。唯一比白宮被更多用戶封鎖的是美國副總統范斯，他是在6月加入Bluesky。

Bluesky普遍被視為立場傾左，是全球首富馬斯克旗下X替代選項。許多高人氣Bluesky帳號已呼籲追蹤者直接「封鎖並無視」政府帳號。

