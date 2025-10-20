美政府停擺第19天 FAA：航管缺人致多地航班延誤

快訊

中央社／ 華盛頓19日綜合外電報導

美國聯邦航空總署（FAA）今晚表示，隨著美國政府停擺進入第19天，達拉斯、芝加哥、亞特蘭大與紐瓦克等地機場因飛航管制員短缺導致航班延誤。

路透社報導，美國聯邦航空總署表示，晚班收到多起人力警示通報，且由於飛航管制員缺勤，拉斯維加斯和鳳凰城的航班也可能出現延誤。

航班追蹤網站FlightAware表示，今天已有超過5800個航班延誤。天候因素與奧斯汀（Austin）舉行的一級方程式（F1）賽車也對航班造成影響。

根據FlightAware的數據，美國航空（AmericanAirlines）和西南航空（Southwest Airlines）今天有超過20%的航班延誤。

約1萬3000名飛航管制員和約5萬名運輸安全局（TSA）人員在政府停擺期間仍需工作，但未獲薪資。

10月初，一週內有超過2萬3000個航班延誤，運輸部長達菲（Sean Duffy）表示，其中53%的航班延誤是因人手不足所致，平時僅占5%，但上週人手不足問題已經大為改善。

飛航管制已成為政府停擺爭論的焦點，兩大政黨互相指責對方。工會和航空公司則敦促迅速化解僵局。

川普政府在部分機場安檢關卡播放影片，將責任歸咎於民主黨，但許多機場拒絕播放。

