川普：不希望中國跟我們玩稀土遊戲 芬太尼黃豆同列首要談判議題

在美中高層官員預定本周稍後預定舉行新一輪貿易談判之際，美國總統川普周日表示，將把稀土、芬太尼和黃豆列為與中國大陸之間的首要協商議題。

川普周日（19日）從佛羅里達州返回華盛頓途中，在空軍一號上表示：「我不希望他們跟我們玩稀土遊戲。」此前，在北京當局宣布對稀土實施廣泛管控措施後，川普威脅對自11月起中國輸美商品額外加徵100%的關稅。

川普還表示，美國希望中國「停止芬太尼」。他先前指責北京未能遏制芬太尼及其前導化學品的出口，導致美國鴉片類藥物在社會造成危機問題。他還指出，讓中國恢復採購美國黃豆是另一項關鍵要求。川普說，這三個方面都是「非常正常的要求」。

美國財政部長貝森特上周五已與中國國務院副總理何立峰通話，雙方預定一周後在馬來西亞舉行面對面會談，為本月底「川習會」於南韓登場做準備。這將是雙方第五輪談判。