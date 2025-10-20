賓州社會回歸信仰 美國首設立「聖經日」

快訊

台灣醒報／ 記者莊宇欽╱台北報導
賓州將宣布9月12日為賓州的「聖經日」，盼引領人民走上信仰道路。（Photo by Priscilla Du Preez on Unsplash under C.C License）
賓州將宣布9月12日為賓州的「聖經日」，盼引領人民走上信仰道路。（Photo by Priscilla Du Preez on Unsplash under C.C License）

【台灣醒報記者莊宇欽綜合報導】

美國賓州眾議員博羅維茨和參議員馬斯特里亞諾共同發起一項復興運動，並將宣布9月12日為賓州的「聖經日」(Day of the Bible)。對此，他們認為改變的跡象正在顯現中，在美國建國250週年之前，賓州必須回歸且恢復聖經傳統。

「聖經日」帶出復興

基督教廣播網》報導，這份擬議決議文涵蓋三項立法目標：承認聖經對美國和賓州文化、道德和公民生活的長期影響；紀念賓州在聖經出版和保存方面發揮的歷史作用；鼓勵公民、學校和機構反思聖經在促進正義、救贖、個人責任和同情心的價值觀方面的持久作用。

博羅維奇表示，我們正在恢復聖經，這是一場正義與邪惡的鬥爭，要與黑暗世界的執政掌權者作戰。馬斯特里亞諾也強調，神的話語是活生生的，對於建立國家政權有重要作用。

紀念首本「艾特肯聖經」

基督教郵報》報導，該決議旨在紀念美國艾特肯聖經的歷史性授權，以及其持久的文化和信仰意義。事實上，9月12日為1782年大陸會議批准印刷艾特肯聖經 (Aitken Bible) 的紀念日，而這本聖經是美國首本英文聖經完整版本，也被稱為「革命聖經」。

如今，對許多保守派基督徒立法者而言，在分裂與暴力的時代中，美國要再次掀起聖經革命，盼「聖經日」引領人民走上信仰道路。

