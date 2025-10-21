想去美國留學好難…川普限縮國際學生 用聯邦經費誘9頂大「改革」

美國總統川普不斷對高校出手，透過各種手段，試圖主導校園內意識型態，美國引以為豪的大學學術自由備受威脅。10月初川普政府向9所美國頂尖大學提出的《高等教育卓越協定》（Compact for Academic Excellence in Higher Education）提案，便以提供聯邦資金為誘因，來換取校方同意實施「改革要求」，要求中就包括設置國際學生比例上限15%、建立對保守派友善的思想環境等等。川普政府提出該協定之後，美國各大學如何回應？哪些學校態度模糊、又有哪間學校悍然拒絕？想赴美就學的留學生，又會怎麼受到影響？

《高等教育卓越協定》的規範內容是什麼？

川普政府提出的《高等教育卓越協定》在10月1日正式提出，並由美國教育部長琳達．麥克馬洪（Linda McMahon）、白宮特別項目高級顧問梅．梅爾曼（May Mailman），以及美國國內政策委員會主任文森特．海利（Vincent Haley）一同發給了九間大學，邀請這九所大學簽署這份協定。

這九所大學分別是：布朗大學、達特茅斯學院、麻省理工學院（MIT）、亞利桑那大學、賓州大學、南加州大學、德州大學奧斯汀分校、維吉尼亞大學以及范德堡大學，當中不乏常春藤院校和頂尖公立大學。在川普上任以來，連番用禁收國際學生、削減經費等手段，針對打壓哈佛大學、哥倫比亞大學等名校之後，此次《高等教育卓越協定》則是透過「優先獲得聯邦補助」的方式，對大學提出利誘。

《高等教育卓越協定》要求大學接受的規範，則有：禁止在招生與聘任中使用種族或性別因素、要求降低行政成本、學費凍漲五年、設置大學部國際學生比例上限15％、來自任何單一外國的學生比例不得超過學生總人數的5％、要求大學部招生必須使用標準化考試、確保校園建立對保守派更友善的思想環境、改革治理結構，要求改造或廢除「敵視」保守派觀點的系所、公開各學科畢業生薪資等。

美國名校的留學生比例有多少？

在諸多關於財務和大學內部結構的要求中，最引發關注的，是對國際學生人數的限制。美國的大學向來招收在全世界各地的留學生，尤其在過去20年的時間裡，隨著中國、印度等國家GDP持續成長，來自這些國家的家長們也愈來愈積極將孩子送到美國接受教育，因此美國各地學校、包括大學，其國際學生比例一直增加。而國際學生普遍支付比美國本地學生更高額的學費，也對不少大學，尤其是受聯邦教育經費縮減影響的公立研究型大學，形成招收誘因。

加州大學聖地牙哥分校經濟學家高拉夫．卡納（Gaurav Khanna）對此評論指出，近年美國在經濟上一直討論對中貿易逆差，但這一點是體現在商品貿易上，「但如果考慮到服務貿易，比如高等教育服務，我們則擁有巨大的順差。」

除了學費之外，外國學生在美國的消費，包括住房、食品雜貨、書籍等等，也對美國經濟貢獻不小，根據非營利國際教育工作者協會NAFSA的估算，在2023─24學年，超過110萬名的國際學生在美國總花費430億美元，當中大部分是學費和住宿支出。

根據美國國家教育統計中心的資料，以2023年大學生加上研究生的入學數據來看，美國招收國際學生比例最高的大學是伊利諾理工大學，比例達51％，卡內基美隆大學、東北大學、哥倫比亞大學等名校，國際學生比例也在四成以上。此次川普政府邀請簽署《高等教育卓越協定》的麻省理工學院、南加州大學、賓州大學等，國際學生比例也在三成左右。

各大學如何回應？

目前，川普政府要求受邀的各大學最晚在2025年10月20日之前提交書面意見，目標是在11月21日之前能與各大學簽署這份協定，或至少達成初步協議。

《高等教育卓越協定》的規範方向，將大幅改變美國大學在招生、財務和學術自由方面的運作模式。不過協定內的部分規定，其現況在美國其實已爭議許久，例如協定要求大學在招生、獎學金和教職員工招聘方面，禁止考慮「性別、種族、族裔、國籍、政治觀點、性取向、性別認同、宗教聯繫，或任何這些因素的替代指標」，關於這一點，2023年時美國最高法院就曾判決哈佛大學及北卡羅萊大納大學納入「平權措施」的招生計畫違憲，原因是學校著重將族裔背景作為檢驗標準，而非申請者個人能力、經歷等條件，反而涉及了種族歧視，白人和亞裔學生權益受損。

儘管協定內容有好有壞，然而以聯邦經費來干預校園政策的做法，仍引起反彈，如麻省理工學院就在10月10日致函麥克馬洪部長，明確拒絕參與該協定，成為第一所直接說「不」的大學，MIT校長薩莉．科恩布魯斯（Sally Kornbluth）表示，「從根本上說，這份文件的前提與我們的核心信念相悖，我們的信念是科學資助應該僅基於科學價值」。

白宮則對此回擊稱，「任何大學如果拒絕這個千載難逢的高等教育改革機遇，那它就不是在為學生和家長服務，而是在向激進的左翼官僚屈服」。

除了MIT之外，達特茅斯學院雖未明確拒絕，但校長西安．莉婭．貝洛克（Sian Leah Beilock）也表示，將「永遠捍衛我們堅定的獨立性」，並強調學校「絕不會犧牲學術自由和自主治理的能力」；川普自己的母校賓州大學則指出，校方不會尋求特殊途徑獲得聯邦經費，而是力求以卓越的學術和研究獲得支持。

截至目前，只有德州大學給與《高等教育卓越協定》積極的回應，該校董事會主席凱文．埃爾特夫（Kevin P. Eltife）表示，「我們期待與川普政府合作」。

在美留學生現況

川普除了對大學施壓，也直接針對國際學生，美國國務院表示，截至今年8月，已經吊銷超過6000名留學生的簽證，並聲稱當中大多數是因持證的學生出現違法行為，如攻擊、酒後駕駛、入室盜竊和「支持恐怖主義」，國務院並沒有具體說明何謂「支持恐怖主義」，但先前川普政府多次將大學校園中，參與支持巴勒斯坦抗爭的學生稱為「反猶太」，所謂恐怖主義可能由此定義；另外，川普政府還一度暫停國際學生的留美簽證預約申請，在重新開放之後，要求所有申請人公開社群媒體帳戶以供檢視有無對美國的「敵意」跡象。

從針對學校到針對個人，川普政府的種種舉措，使得在美留學生群體中瀰漫愁雲慘霧，《BBC》報導，如今美國從公立大學到常春藤院校，國際學生都處於緊張狀態，例如一名喬治城大學的學生因曾撰寫有關加薩戰爭的文章，擔憂自己可能遭到拘捕，因此出門時隨身攜帶一張列出憲法權利的卡片，以免被警察攔下。另有一位在德州就讀的國際學生表示，自己害怕外出，哪怕只是採買生活用品。《BBC》提到，受訪的留學生因擔心受到當局鎖定，都要求匿名。尚未畢業的學生，也擔心若因假期或是參加會議而離開美國，可能就無法再次入境。

多所美國的大學，例如哈佛大學，仍與川普政府進行訴訟戰當中，校方對於變化莫測的川普政府，只能且戰且走，照常對申請入學且符合資格的學生發出入學許可，並在需要時提供協助。但是對留學生來說，此時選擇赴美留學，面臨的是可能因政策因素而無法完成學業的風險，因而有更多猶豫。在此時刻，香港和新加坡的大學，則表達歡迎原本在美國或預計赴美的留學生就讀，也成為部分學生的替代選項，或是多方申請不同國家的學校，以求保險。

（本文出自2025.10.17《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）