美軍加勒比海動武升級 反毒恐變調成推翻政權

美軍已在加勒比海地區執行7週任務，摧毀7艘疑似販毒船隻並擊斃至少32 人。川普政府的動作持續擴大，讓專家與卸任官員憂心模糊「反毒」與「推翻當地政權」間的界線。

繼稍早針對委內瑞拉後，美國總統川普今天在社媒貼文把矛頭指向哥倫比亞，稱哥國總統裴卓（GustavoPetro）為「非法毒品頭子」，揚言中止給哥國的美援和祭出單邊行動，除非裴卓立即關閉奪命的毒品栽植園地。

華爾街日報指出，川普的威脅瞬間讓華府重要安全夥伴之一的哥倫比亞淪為箭靶，把哥國比照委內瑞拉般對待而讓美軍在拉美的軍事行動有升高之虞。美軍目前在加勒比海空襲涉嫌運毒船隻，並對委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）加大施壓。

川普政府相信，針對馬杜洛的行動正在收效，並認為加大在當地的軍事壓力將使馬杜洛失去掌權信心；一名美方高層說「我們的想法是讓他痛苦到不得不離開」但他也坦言，這可能需要時間。

川普上週曾表示，他已授權中央情報局（CIA）在委內瑞拉執行秘密行動。

在美軍已於加勒比海持續7週空襲、摧毀7艘船隻並至少擊斃32人後，美國現又把矛頭轉向哥倫比亞總統裴卓；出身前左派游擊隊的裴卓經常批評美國政策。

白宮將列為目標的船隻形容為「毒品恐怖分子」，甚至將他們與被美國列為外國恐怖組織的委內瑞拉、哥倫比亞犯罪集團連結。

然而，美國這項前所未見對海上小型船隻動武的行徑最近幾週迅速擴大，從最初鎖定委內瑞拉船隻波及到其他國家公民。

研究美國-哥倫比亞政策的顧問公司「哥倫比亞風險分析」（Colombia Risk Analysis）總裁古茲曼（SergioGuzman）說：「美國在試探國際法底線。基本上，美國如今已停止對哥倫比亞的一切外援，同時尋求推翻委內瑞拉現任政權。這兩件事在半年多前還難以想像。」

美國國會兩黨議員都要求白宮拿出在加勒比海動武的法律依據與政策目標說帖。華爾街日報稱據他們取得的一份密件顯示，川普在通知國會的文件裡宣稱，美國目前與毒梟間正處於「非國際的武裝衝突」狀態。

民主黨籍亞利桑那州聯邦參議員凱利今天說：「他們很難向我們解釋這樣做的法律依據以及合憲性。」

共和黨籍肯塔基州聯邦參議員保羅（Rand Paul）也說：「人都被炸死了，而我們甚至不知這些人的名字，也沒有任何犯罪證據。」他認為川普政府內一些成員長期以來就一直鼓動想與委內瑞拉開戰。