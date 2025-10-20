緊抓供應鏈轉移潮流 菲盼成台灣先進產業延伸基地

美中貿易戰牽動全球供應鏈重組，菲律賓經濟特區管理署（PEZA）署長潘加（Tereso Panga）接受中央社專訪表示，「菲律賓與台灣地理相近，可以成為台灣的延伸，不僅是在旅遊業方面，在投資設廠方面也是，特別是資訊科技外包和製造業。」

美中貿易對抗持續改寫地緣經濟版圖，而菲律賓正逐漸從全球供應鏈重組中得益。潘加說，美國總統川普（Donald Trump）對中國出口商品徵收高額關稅的舉措，意外為東南亞國家帶來新的投資契機，包括菲律賓在內。

潘加說，川普的貿易政策非但沒有削弱外界對菲律賓的投資信心，反而創造了新的機會，「一些尋求降低關稅衝擊並分散供應鏈的台灣廠商，正積極向東南亞拓展業務。」

雖然越南吸收了許多轉移的產能，但菲律賓仍穩定得到外國企業青睞，包括台灣企業在內。今年前9個月期間，PEZA核准了13件來自台灣的新投資案，金額計達33億100萬披索（約新台幣17億4100萬元），預料可創造2100多個就業機會，帶來約2億9800萬美元出口值。

雖然來自台灣的投資時有波動，未能一直保持上揚走勢，但得力於勞工技術、英語能力與地理位置等優勢，加上菲律賓被視為全球供應鏈改組的可信任夥伴，台灣企業對菲投資的整體前景維持正面。

潘加觀察，在川普2.0的貿易措施下，全球商業策略正從傳統的「中國+1」轉變為「中國+1+1」，而菲律賓正被視為在東南亞的「+1」首選地之一。

認知到這樣的全球營運趨勢，加上美國對菲律賓出口產品徵收的關稅稅率，在東協國家中為第2低，PEZA現把菲律賓定位為具競爭力的「中國+1+1」投資中心，積極進行「針對性」招商。

潘加說：「PEZA視美中貿易摩擦為契機。菲律賓擁有熟練勞工、英語優勢、戰略位置與具全球競爭力的投資獎勵，對於希望緩和關稅衝擊及分散對中國依賴的外國企業來說，是個理想的轉移地點。」