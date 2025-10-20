美台商業會長韓儒伯：明年美對台軍售總額可望創新高

年度美台國防工業會議今起登場，主辦單位美台商業協會會長韓儒伯表示，預計台灣通過軍購特別預算後，將會有越來越多金額龐大的軍售案通知送往美國國會山莊，明年可望是美對台軍售總額最高的一年。

第24屆「美台國防工業會議」（US-Taiwan DefenseIndustry Conference）今天至21日在馬里蘭州埃利科特市（Ellicott City）舉行，正式會議將於明天展開。台灣國防部軍備副部長鍾樹明、前3年皆代表美國國防部與會的印太安全事務首席副助理部長羅耶爾（Jedidiah Royal），以及代表美國國務院的官員都將個別發表演說。

今年會議預定討論5大主題，包括評估台灣的國家安全挑戰；聯盟建構、合作及協同作戰能力；政治作戰：反制隱蔽的威脅；全民防衛：重組、訓練與軍民合作；電子與電磁頻譜作戰：台灣的關鍵戰場。

「美台商業協會」（US-Taiwan Business Council）會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）今天在會前記者會上表示，儘管美國聯邦政府目前處於關門狀態，但國防部、國務院官員仍將出席會議發表演講，這反映了川普政府對這場活動及對台美防務關係的重視。

韓儒伯指出，會議預計也將討論加薩戰爭、俄烏戰爭對台灣的啟示，以及美台共同生產、發展武器等議題，包括面臨的挑戰及政府提供哪些誘因來推動。

他說，會中將討論與台灣防務相關的無人載具，而隨著非紅供應鏈的防衛安全需求增加，台灣處於非常有利的地位來和美國及歐洲國家合作發展無人載具，且在西方市場中扮演量產角色。

對於川普（Donald Trump）重返白宮以來，至今尚未宣布對台新的軍售案，韓儒伯表示，這很正常，當新政府上任時，通常需要長達一年的時間才會發出首次軍售通知。

他認為，在台灣通過軍購特別預算後，將會有越來越多金額龐大的軍售案通知送往國會山莊，明年可能會是美國對台軍售總額最高的一年。

據了解，台灣國防部規劃一筆為期數年、預算規模達到新台幣數千億元的軍事採購特別預算案，此為達成國防預算占GDP 3%以上目標的一部分。至於美媒先前報導，川普今年因試圖與中國國家主席習近平協商貿易協議及可能舉行峰會之際，拒絕批准超過4億美元（約新台幣120億元）的對台軍事援助，韓儒伯對此指出，他的理解並非如此。

他說，川普對美國納稅人承擔其他國家防務費用採取原則性立場，這與動用「總統撥款權」（Presidential Drawdown Authority, PDA）有關。「我們預期這些資金最終都會用完」，這和美中關稅談判無關。

被問及美國對台軍售交付延遲的情況，韓儒伯表示，目前只有總值80億美元的F-16戰機計畫及另一項金額不到10億美元的計畫有所延遲，大部分積壓訂單都已處理完畢。

「美台國防工業會議」由「美台商業協會」主辦，自2002年以來，每年邀請台、美雙方官員、國防工業廠商及智庫學者與會討論。今年預計約有200人參與。