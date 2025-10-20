川普揚言派軍進駐舊金山 民主黨執政城市成標的

美國總統川普在今天播出的訪問中威脅派軍進駐舊金山，他希望將美軍部署到更多由民主黨執政的城市。

法新社報導，川普發表這項看法之前，已派遣國民兵進入洛杉磯，華盛頓與曼菲斯。他多次違背地方首長意願，法官也暫時中止將國民兵部署在芝加哥與波特蘭。

川普接受福斯新聞（Fox News）訪問時表示：「接下來我們會前往舊金山。我認為，他們其實希望我們前往舊金山。舊金山曾是全球最偉大城市之一，但15年前已開始走下坡。」

川普強調：「我們要去舊金山，要讓它再次偉大。」

川普多次誇大美國城市犯罪與動亂程度，藉此為他出動軍隊的命令背書，然而這些作法大多遭到民主黨籍的地方首長強烈反對。

上個月底，川普甚至建議可將美國城市作為軍隊「訓練場」。

川普政府大規模突襲移民引發偶有失控的抗議，今年6月首次出動國民兵進駐洛杉磯。批評人士指出這些突襲似乎針對特定族群，或根據其所使用的語言進行。

加州州長紐松（Gavin Newsom）嚴詞批評派兵進駐洛杉磯。紐松時常與共和黨籍的川普針鋒相對，外界普遍認為他是民主黨問鼎下一任白宮寶座的熱門人選。

舊金山知名科技業巨擘Salesforce執行長班紐夫（Marc Benioff）先前呼籲國民兵進駐，不過隨後對他自己的言論道歉。班紐夫過去曾深受左派擁戴，近年則與多位科技大亨一樣轉向保守。然而，他支持軍事介入舊金山的言論引發強烈批評，過往友人也紛紛與他劃清界線。

舊金山在共和黨眼中具有特殊象徵意義。這座城市長期面臨遊民及毒品等社會問題，右派新聞頻道經常以它為例子，作為民主黨執政下美國城市衰頹的代表。