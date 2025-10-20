「不要國王」3度上街反川普 主辦：參與者達700萬人

反對美國總統川普的抗議活動「不要國王（No Kings）」十八日捲土重來，主辦單位表示華府及全美各地共二千六百場集會，七百萬人站出來表達不滿川普及其政府政策。

示威者擠滿紐約時報廣場、華府國家廣場、波士頓公園、芝加哥格蘭特公園及數以百計小型公共場所。許多抗議活動打出「沒有什麼比抗議更愛國」或「反抗法西斯主義」等標語，抗議者身穿青蛙造型等各式服裝，氣氛有如街頭派對。共和黨則稱此為「仇恨美國」集會。

這是川普重返白宮後，民間出現的第三次大規模示威；而這次遍地開花的大型動員行動，正值聯邦政府關門之際。政府關門不僅導致聯邦計畫和服務關閉，也考驗權力制衡。組織者警告，川普對抗國會和法院的反民主、獨裁作法，正導致美國滑向威權主義。

這次活動的主辦者是一個大型團體聯盟，包括自由派組織「不可分割」和美國公民自由聯盟。主辦單位表示，近七百萬人參加這場示威，比他們估計的參加上一輪「不要國王」集會的人數多出兩百萬人，上回集會於六月川普七十九歲生日當天舉行。

「不要國王」運動名稱源自於一些抗議者聲稱川普的行為像個獨裁君主，並提醒人們，美國在一七七六年獨立建國後就不歡迎君主統治。

川普十八日在佛州海湖莊園度周末。他在十七日播出的福斯新聞採訪中表示，「他們把我稱為國王，我不是國王」。川普受訪後，前往其高球俱樂部參加入場費一百萬美元的「讓美國再次偉大」籌款活動，俱樂部附近當天也有抗議遊行。

衛報報導，華盛頓特區有廿萬人走上街頭，不少民眾對川普的移民和經濟等政策表達不滿，也對國會未能扮演好監督的角色感到失望。華府居民認為，川普有很多政策違憲，令人憂心，尤其川普政府在華府等城市部署國民兵，讓人感覺政府有可能隨時攻擊民眾。

雖然抗議未必能帶來改變，不過抗議者認為，至少大家走上街頭，能讓川普政府知道，不是所有人都同意他的政策。在休士頓市中心，曾在伊拉克、阿富汗和敘利亞服役的卅歲美國退役陸戰隊成員加梅斯說：「我不明白這個國家現在怎麼了；但作為一名前陸戰隊成員，我明白美國是基於反抗暴君、反抗國王而成形。」

共和黨試圖將抗議者描繪成遠離主流的群體；從白宮到國會山莊，共和黨領袖將集會參與者貶為「共產主義者」和「馬克思主義者」。眾院共和黨籍議長強生呼應該黨說法，將「不要國王」抗議活動稱為「仇恨美國集會」。

撰寫過多本關於美國激進主義書籍的華府美國大學教授費雪認為，十八日的抗議活動可能創下美國現代史上規模最大的抗議活動。她認為，這類抗議「不會改變川普政策，但可能鼓舞反對川普的各級民選官員」。