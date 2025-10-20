美新飲食指南 倡用飽和脂肪

快訊

經濟日報／ 國際中心／綜合外電

美國聯邦政府多年來以心臟病的關聯，建議民眾減少攝取含有飽和脂肪的食物，近期即將改變立場，將在新發布的飲食指南中，強調需要食用飽和脂肪、乳製品、優質肉類、生鮮肉類及蔬菜，讓許多科學家與醫療專家警戒。

美國衛生部長小甘迺迪7月預告政府即將發布新的飲食指南，他9月也公布「讓美國再度健康」（MAHA）策略，呼籲讓全脂牛乳等全脂乳製品重返校園。

許多科學家都保持警戒，包括為最新指南提供建議給美國農業、衛生及人力服務機構的委員會成員。聖地牙哥加州大學教授安德森說，食用不健康的飽和脂肪、奶油、全脂乳製品、高脂肪紅肉等，會增加低密度脂蛋白膽固醇（LDL，俗稱壞的膽固醇），提高心臟病風險。美國飲食指南每五年更新一次，現行版本建議人們限制飽和脂肪的攝取量在每日攝取熱量的10%以下，美國心臟病協會更建議應為6%以下。但超過75%美國人攝取的飽和脂肪，仍高於指南的建議水準。

農業部表示，指南將建議美國民眾「優先選擇全脂乳製品、水果、蔬菜和肉類等完整、健康而營養的食物，同時建議限制攝取高度加工食品和高糖食品」。

