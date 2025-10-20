美爆「無王運動」示威 700萬人上街抗議總統施政

美國各地爆發第二波「無王運動」（No Kings）示威潮，上百萬人出面反對美國總統川普施政，專家推估這將是美國近代史上規模最大的抗議活動之一。

主辦單位說，2,700多個城市的民眾參與了18日抗議活動，估計近700萬人走上街頭，質疑川普1月執政以來，以空前速度重塑政府、顛覆民主常態。美利堅大學政治行動學教授費雪預測，18日示威將是美國近代最大的抗議活動之一。

紐約有約10萬人湧入時報廣場與下曼哈頓街區；芝加哥、費城、波士頓、亞特蘭大與丹佛等城市也都有上萬人響應。西岸的洛杉磯舉行10多場集會，西雅圖遊行隊伍從市中心延伸至太空針塔，聖地牙哥警方則估計有逾2.5萬人參與。

抗議者訴求多元，普遍對川普政府的執政方向感到幻滅。他們批評當局打壓政治異己、加強移民鎮壓、並動用國民兵進駐城市，形同軍事化治理。無王運動的的首波示威在6月14日，當天是川普生日，他在華府舉辦閱兵儀式，紀念美國陸軍建軍250週年。