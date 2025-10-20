快訊

台灣洗腎王國！每年醫療花460億元 腎臟來源不足致移植比率低

直擊／BLACKPINK唱完連夜離境！直奔小港機場「吻別高雄」

美爆「無王運動」示威 700萬人上街抗議總統施政

經濟日報／ 編譯盧思綸陳苓／綜合外電

美國各地爆發第二波「無王運動」（No Kings）示威潮，上百萬人出面反對美國總統川普施政，專家推估這將是美國近代史上規模最大的抗議活動之一。

主辦單位說，2,700多個城市的民眾參與了18日抗議活動，估計近700萬人走上街頭，質疑川普1月執政以來，以空前速度重塑政府、顛覆民主常態。美利堅大學政治行動學教授費雪預測，18日示威將是美國近代最大的抗議活動之一。

紐約有約10萬人湧入時報廣場與下曼哈頓街區；芝加哥、費城、波士頓、亞特蘭大與丹佛等城市也都有上萬人響應。西岸的洛杉磯舉行10多場集會，西雅圖遊行隊伍從市中心延伸至太空針塔，聖地牙哥警方則估計有逾2.5萬人參與。

抗議者訴求多元，普遍對川普政府的執政方向感到幻滅。他們批評當局打壓政治異己、加強移民鎮壓、並動用國民兵進駐城市，形同軍事化治理。無王運動的的首波示威在6月14日，當天是川普生日，他在華府舉辦閱兵儀式，紀念美國陸軍建軍250週年。

美國 川普 運動

延伸閱讀

鬼故事沒了？川普突然放軟！關稅鬆綁清單曝光…網嗨：大利多噴到你叫媽媽

全美再現「無王日」反川普示威 公民團體憂政府監控

貝森特與何立峰視訊 美中同意盡快進行新一輪經貿磋商

川普起訴3名政敵 下個目標是誰？這兩人上榜

相關新聞

「不要國王」3度上街反川普 主辦：參與者達700萬人

反對美國總統川普的抗議活動「不要國王（No Kings）」十八日捲土重來，主辦單位表示華府及全美各地共二千六百場集會，七...

美爆「無王運動」示威 700萬人上街抗議總統施政

美國各地爆發第二波「無王運動」（No Kings）示威潮，上百萬人出面反對美國總統川普施政，專家推估這將是美國近代史上規...

美新飲食指南 倡用飽和脂肪

美國聯邦政府多年來以心臟病的關聯，建議民眾減少攝取含有飽和脂肪的食物，近期即將改變立場，將在新發布的飲食指南中，強調需要...

「不要國王」2600場反川普遊行遍地開花 共和黨批：仇恨美國

「不要國王」(No Kings)反川普抗議遊行活動18日捲土重來，華府及全美各地共2600場集會聚集數百萬民眾，表達對川...

陸戰隊加州5號州際公路旁實彈射擊 紐森封路批「危險」

副總統范斯(J.D. Vance)、國防部長赫塞斯(Pete Hegseth)18日參訪加州北聖地牙哥郡的潘德頓營區(C...

川普起訴3名政敵 下個目標是誰？這兩人上榜

川普總統接連起訴聯邦調查前局長柯米(James Comey)、紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)及前國家安...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。