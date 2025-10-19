全美再現「無王日」反川普示威 公民團體憂政府監控

全美各地今天舉行抗議總統川普執政的「無王日」示威活動，公民團體指出，聯邦政府可能使用人臉辨識、駭客技術入侵手機等科技，監控參與示威的民眾。

美國民間團體今天再度串連發起抗議總統川普執政的「無王日」（No Kings Day）活動，全美50州舉行超過2600場示威，反對川普政府強硬執法、以軍力打擊犯罪等施政措施。

路透社報導，美國國土安全部（DHS）轄下移民暨海關執法局（ICE）建立了一套數位監控系統，涵蓋人臉辨識、駭客技術入侵手機與基地台模擬器（cell-site simulators，CSS）。

ICE負責執行川普政府掃蕩非法移民的行動，引發不少爭議。今年稍早時，在洛杉磯舉行反ICE示威期間，川普政府曾部署MQ-9掠奪者（MQ-9 Predator）無人機，該型無人機通常用於戰區。

非營利組織「人民財產」（Property of the People）執行長夏皮洛（Ryan Shapiro）透過電郵指出：「過去政府執法部門對和平示威進行監控早已是常態，削弱言論自由。」

夏皮洛表示：「在川普公開敵視異議的情況下，這種監控如今已對美國民主的存續構成威脅。」

根據非營利組織「布瑞南中心」（BrennanCenter），多個美國聯邦政府機構對社群媒體實施監控措施。

美國國土安全部未直接回應是否監控這次示威，但在聲明中指出：「一如既往，國土安全部執法人員將依法執行任務。」

ICE發言人則透過電郵回應，美國憲法第一修正案保障言論與和平集會自由，但不包括暴動。