快訊

全美2700城爆示威潮！近700萬人上街反川普 怒吼「拒絕國王」

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
全美超過2700個城市18日舉行「無王運動」示威，主辦單位估計近700萬人走上街頭，抗議美國總統川普日益強勢的執政措施。圖為示威者當日擠滿紐約市曼哈坦第七大道。圖／紐約時報
全美超過2700個城市18日舉行「無王運動」示威，主辦單位估計近700萬人走上街頭，抗議美國總統川普日益強勢的執政措施。圖為示威者當日擠滿紐約市曼哈坦第七大道。圖／紐約時報

全美超過2700個城市18日爆發「無王運動」（No Kings）示威潮，主辦單位估計近700萬人走上街頭，抗議美國總統川普日益強勢的執政措施。這場行動延續6月14日川普生日的首波示威行動，專家推估這將是美國近代史上規模最大的抗議活動之一。

警方指出，示威活動整體和平有序，多數城市未傳出暴力或逮捕事件。各地民眾以創意方式表達不滿，街頭充滿充氣玩偶、仿裝遊行與家庭出行的人潮，從推著嬰兒車的年輕父母到牽著寵物的退休長者，共同高喊「拒絕國王」。

進步派組織Indivisible共同創辦人格林伯格（Leah Greenberg）表示：「沒有比宣示『我們不要國王』並以和平抗議實踐這項權利更美式的事了。」

在紐約，約10萬人湧入時報廣場與下曼哈頓街區；芝加哥、費城、波士頓、亞特蘭大與丹佛等城市也都有上萬人響應。西岸的洛杉磯舉行10多場集會，西雅圖遊行隊伍從市中心延伸至太空針塔，聖地牙哥警方則估計有逾2.5萬人參與。華盛頓特區街頭瀰漫嘉年華氣氛，群眾手持標語與國旗向國會山莊前進。

抗議者訴求多元，普遍對川普政府的執政方向感到幻滅。他們批評當局打壓政治異己、加強移民鎮壓、並動用國民兵進駐城市，形同軍事化治理。

在華府，戴著自由女神頭飾的抗議者艾略特（Aliston Elliot）說：「我們要展現對民主的支持，對抗權力過度擴張。」在德州休士頓，74歲退休石油業者克洛普（Steve Klopp）身穿印有「前共和黨人」的上衣說：「我家族世代都是共和黨人，沒想到竟會有一個人讓我徹底背離這個政黨。」

川普方面對此反應低調，僅在17日接受福斯商業新聞訪問時表示：「他們說我像國王，但我不是國王。」共和黨眾院議長強生則批評這場運動是「仇美集會」，指責主辦方煽動社會對立。

華府美利堅大學政治行動學教授費雪（Dana Fisher）預測，18日的示威潮將是美國近代史上規模最大的抗議活動之一。

美國示威者裝扮成「自由女神」，參與18日在科羅拉多州丹佛市舉行的無王抗議活動。法新社
美國示威者裝扮成「自由女神」，參與18日在科羅拉多州丹佛市舉行的無王抗議活動。法新社

川普 美國 共和黨

相關新聞

川普悄悄鬆綁對等關稅！擴大豁免品項曝光 疑為最高法院敗訴預作準備

美國最高法院排定11月5日針對川普對等關稅法源爭議舉行聽證會之際，川普政府傳出近幾周悄悄豁免數十項產品對等關稅，並預告若...

華爾街日報：川普政府劍指索羅斯開放社會基金

貨幣投資大亨索羅斯旗下的基金長期支助美國民主黨與國際非政府組織，川普政府將調查涉及不法的說法甚囂塵上。「華爾街日報」報導...

川普支持度剩4成 全美湧反川示威浪潮

美國總統川普近來讓聯邦政府關門、四處派兵維安、擊沉委內瑞拉船艦等行為，已經引發大量民眾不滿！近來包括紐約、華盛頓、芝加哥、邁阿密與洛杉磯等地都爆發反川普抗議潮，民眾高舉「民主非獨裁」、「憲法不能選擇性遵守」等標語，民主黨參議院領袖舒默也有與會。川普如今的支持度已經下跌到42%，內外還有很多議題要處理。

2015核協議到期 伊朗仍盼外交談判

伊朗還是希望跟西方簽訂核協議，但美國堅持要其放棄核武，雙方談判持續卡關！伊朗外交部18日宣布，為期10年的《全面核協議》正式到期，雖然伊朗可以解除核能發展的限制，但仍希望透過外交與各國協商。雖然此協議因為美國2018年退出就名存實亡，雙方也都曾想再續約，但因太多地方卡關而仍無下文。

美西岸響應「無王日2」示威 聚焦移民、國民兵議題

美國西岸今天響應反對川普政府的「無王日」示威，在舊金山灣區，一群日裔美國人走上街頭，抗議政府驅逐居民，重演二戰時代錯誤；...

