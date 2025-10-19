全美2700城爆示威潮！近700萬人上街反川普 怒吼「拒絕國王」

全美超過2700個城市18日爆發「無王運動」（No Kings）示威潮，主辦單位估計近700萬人走上街頭，抗議美國總統川普日益強勢的執政措施。這場行動延續6月14日川普生日的首波示威行動，專家推估這將是美國近代史上規模最大的抗議活動之一。

警方指出，示威活動整體和平有序，多數城市未傳出暴力或逮捕事件。各地民眾以創意方式表達不滿，街頭充滿充氣玩偶、仿裝遊行與家庭出行的人潮，從推著嬰兒車的年輕父母到牽著寵物的退休長者，共同高喊「拒絕國王」。

進步派組織Indivisible共同創辦人格林伯格（Leah Greenberg）表示：「沒有比宣示『我們不要國王』並以和平抗議實踐這項權利更美式的事了。」

在紐約，約10萬人湧入時報廣場與下曼哈頓街區；芝加哥、費城、波士頓、亞特蘭大與丹佛等城市也都有上萬人響應。西岸的洛杉磯舉行10多場集會，西雅圖遊行隊伍從市中心延伸至太空針塔，聖地牙哥警方則估計有逾2.5萬人參與。華盛頓特區街頭瀰漫嘉年華氣氛，群眾手持標語與國旗向國會山莊前進。

抗議者訴求多元，普遍對川普政府的執政方向感到幻滅。他們批評當局打壓政治異己、加強移民鎮壓、並動用國民兵進駐城市，形同軍事化治理。

在華府，戴著自由女神頭飾的抗議者艾略特（Aliston Elliot）說：「我們要展現對民主的支持，對抗權力過度擴張。」在德州休士頓，74歲退休石油業者克洛普（Steve Klopp）身穿印有「前共和黨人」的上衣說：「我家族世代都是共和黨人，沒想到竟會有一個人讓我徹底背離這個政黨。」

川普方面對此反應低調，僅在17日接受福斯商業新聞訪問時表示：「他們說我像國王，但我不是國王。」共和黨眾院議長強生則批評這場運動是「仇美集會」，指責主辦方煽動社會對立。