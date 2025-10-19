川普支持度剩4成 全美湧反川示威浪潮

美國總統川普近來讓聯邦政府關門、四處派兵維安、擊沉委內瑞拉船艦等行為，已經引發大量民眾不滿！近來包括紐約、華盛頓、芝加哥、邁阿密與洛杉磯等地都爆發反川普抗議潮，民眾高舉「民主非獨裁」、「憲法不能選擇性遵守」等標語，民主黨參議院領袖舒默也有與會。川普如今的支持度已經下跌到42%，內外還有很多議題要處理。

抗議大多平和

根據《英國廣播公司》報導，以紐約為例，時代廣場周圍擠滿許多抗議的民眾，表達對川普近來諸多作為的不滿。紐約警方估計約有10萬人參加遊行，現場氣氛相當平和，沒有人因為抗議失控被逮捕。有民眾受訪時表示，因為川普近來的行為愈來愈像法西斯與專制政權，因此選擇站出來發聲。

在邁阿密參加抗議的民眾受訪時，則是不滿川普對移民的鎮壓、對外施行關稅、在美國大城部署國民兵與削減健保預算。該民眾認為，美國民眾已經無法由最高法院、政府與國會替人民伸張權益，因此只好靠自己。民主黨參議院領袖舒默也說，不會允許川普終結美國民主。

對川普經濟不滿度高

有些共和黨的州因應抗議，據傳有部署國民兵以防動亂升級，德州州長艾伯特就指出，擔心有與極左派高度關聯的抗議活動出現，因此要先部署軍隊；支持川普者認為，許多抗議者與極左派的Antifa有關，並批評這些人是進行的是「仇恨美國」的活動。

雖然美國總統就任一段時間滿意度下降是常態，不過《CNBC》提到，川普目前的滿意度42%、不滿度55%仍創下任內新低，且有53%民眾認為政府關門是川普或共和黨的錯、民主黨僅有37%，且民眾對於外交政策、關稅與通膨的議題的不滿度相當高，尤其是對處理通膨的不滿度比滿意度高28%。

【更多精采內容，詳見 】