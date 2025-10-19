川普支持度剩4成 全美湧反川示威浪潮
美國總統川普近來讓聯邦政府關門、四處派兵維安、擊沉委內瑞拉船艦等行為，已經引發大量民眾不滿！近來包括紐約、華盛頓、芝加哥、邁阿密與洛杉磯等地都爆發反川普抗議潮，民眾高舉「民主非獨裁」、「憲法不能選擇性遵守」等標語，民主黨參議院領袖舒默也有與會。川普如今的支持度已經下跌到42%，內外還有很多議題要處理。
抗議大多平和
根據《英國廣播公司》報導，以紐約為例，時代廣場周圍擠滿許多抗議的民眾，表達對川普近來諸多作為的不滿。紐約警方估計約有10萬人參加遊行，現場氣氛相當平和，沒有人因為抗議失控被逮捕。有民眾受訪時表示，因為川普近來的行為愈來愈像法西斯與專制政權，因此選擇站出來發聲。
在邁阿密參加抗議的民眾受訪時，則是不滿川普對移民的鎮壓、對外施行關稅、在美國大城部署國民兵與削減健保預算。該民眾認為，美國民眾已經無法由最高法院、政府與國會替人民伸張權益，因此只好靠自己。民主黨參議院領袖舒默也說，不會允許川普終結美國民主。
對川普經濟不滿度高
有些共和黨的州因應抗議，據傳有部署國民兵以防動亂升級，德州州長艾伯特就指出，擔心有與極左派高度關聯的抗議活動出現，因此要先部署軍隊；支持川普者認為，許多抗議者與極左派的Antifa有關，並批評這些人是進行的是「仇恨美國」的活動。
雖然美國總統就任一段時間滿意度下降是常態，不過《CNBC》提到，川普目前的滿意度42%、不滿度55%仍創下任內新低，且有53%民眾認為政府關門是川普或共和黨的錯、民主黨僅有37%，且民眾對於外交政策、關稅與通膨的議題的不滿度相當高，尤其是對處理通膨的不滿度比滿意度高28%。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言