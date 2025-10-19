快訊

行李出現不明紙條別亂丟！ 地勤揭關鍵用途：可救回遺失物

職軍45歲退休可行？熱議「月退5.5萬＋股息生活」：先想好怎麼耍廢再退！

唾液越多牙齒自我修復力越強 牙醫師教你5招讓口水更容易分泌

美陸戰隊250周年閱兵實彈射擊 加州部分公路封閉

中央社／ 華盛頓18日綜合外電報導

美國副總統范斯今天出席在加州彭多頓營舉行的美國陸戰隊成立250周年閱兵儀式，期間因實彈火砲飛越公路，導致一條主要公路關閉。

美聯社和法新社報導，民主黨籍州長紐松（Gavin Newsom）在聲明中說：「總統將個人虛榮置於職責之上，罔顧公共安全。在繁忙的公路上發射實彈不只是錯的，更十分危險。」

然而，美國陸戰隊官員則表示，在彭多頓營（Camp Pendleton）的砲擊屬例行訓練，並無任何不安全之處。他們還稱，沒有必要中斷連接聖地牙哥和洛杉磯的太平洋沿岸主要幹道州際5號公路（Interstate 5）的交通。

共和黨人嚴厲抨擊這次封閉高速公路的的決定。代表彭多頓營以東選區的美國眾議員伊薩（Darrell Issa）稱這是州長紐松「充滿惡意的宣傳噱頭」。

共和黨籍的副總統范斯（JD Vance）與國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）一同到訪聖地牙哥郡以北的彭多頓營，慶祝陸戰隊成立250周年，並觀看部隊展示兩棲車輛和陸戰隊的搶灘演練。退役陸戰隊員范斯與妻子烏沙．范斯（Usha Vance）一同觀看戰機劃過天際，以及彈藥射擊後冒出的滾滾濃煙。

加州政府本周稍早就曾考慮關閉這條高速公路，但美國陸戰隊16日表示，活動將在經批准的訓練場地進行，並遵守既定安全規範。

在昨晚試射之後，加上活動主辦方要求在公路沿線設置「上方正在射擊」的標示牌，州運輸部門官員最終決定封閉高速公路。

加州公路警察在今天演習之前和進行期間，封閉該高速公路一段長達27公里的路段。今天上午至下午初，交通嚴重堵塞，但並未傳出與砲擊相關的事故。

陸戰隊 美國 高速公路

延伸閱讀

加薩控以軍違反停火47次！停火線淪死亡線 巴勒斯坦一家11口誤入送命

稀土危機…范斯：川普手上牌很多 盼中國合理行事

范斯喊話民主黨：政策可談判 先讓政府開門

美國考慮援烏長程戰斧飛彈 范斯稱由川普定奪

相關新聞

全美2700城爆示威潮！近700萬人上街反川普 怒吼「拒絕國王」

全美超過2700個城市18日爆發「無王運動」（No Kings）示威潮，主辦單位估計近700萬人走上街頭，抗議美國總統川...

川普悄悄鬆綁對等關稅！擴大豁免品項曝光 疑為最高法院敗訴預作準備

美國最高法院排定11月5日針對川普對等關稅法源爭議舉行聽證會之際，川普政府傳出近幾周悄悄豁免數十項產品對等關稅，並預告若...

華爾街日報：川普政府劍指索羅斯開放社會基金

貨幣投資大亨索羅斯旗下的基金長期支助美國民主黨與國際非政府組織，川普政府將調查涉及不法的說法甚囂塵上。「華爾街日報」報導...

川普支持度剩4成 全美湧反川示威浪潮

美國總統川普近來讓聯邦政府關門、四處派兵維安、擊沉委內瑞拉船艦等行為，已經引發大量民眾不滿！近來包括紐約、華盛頓、芝加哥、邁阿密與洛杉磯等地都爆發反川普抗議潮，民眾高舉「民主非獨裁」、「憲法不能選擇性遵守」等標語，民主黨參議院領袖舒默也有與會。川普如今的支持度已經下跌到42%，內外還有很多議題要處理。

2015核協議到期 伊朗仍盼外交談判

伊朗還是希望跟西方簽訂核協議，但美國堅持要其放棄核武，雙方談判持續卡關！伊朗外交部18日宣布，為期10年的《全面核協議》正式到期，雖然伊朗可以解除核能發展的限制，但仍希望透過外交與各國協商。雖然此協議因為美國2018年退出就名存實亡，雙方也都曾想再續約，但因太多地方卡關而仍無下文。

美西岸響應「無王日2」示威 聚焦移民、國民兵議題

美國西岸今天響應反對川普政府的「無王日」示威，在舊金山灣區，一群日裔美國人走上街頭，抗議政府驅逐居民，重演二戰時代錯誤；...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。