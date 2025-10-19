美陸戰隊250周年閱兵實彈射擊 加州部分公路封閉

美國副總統范斯今天出席在加州彭多頓營舉行的美國陸戰隊成立250周年閱兵儀式，期間因實彈火砲飛越公路，導致一條主要公路關閉。

美聯社和法新社報導，民主黨籍州長紐松（Gavin Newsom）在聲明中說：「總統將個人虛榮置於職責之上，罔顧公共安全。在繁忙的公路上發射實彈不只是錯的，更十分危險。」

然而，美國陸戰隊官員則表示，在彭多頓營（Camp Pendleton）的砲擊屬例行訓練，並無任何不安全之處。他們還稱，沒有必要中斷連接聖地牙哥和洛杉磯的太平洋沿岸主要幹道州際5號公路（Interstate 5）的交通。

共和黨人嚴厲抨擊這次封閉高速公路的的決定。代表彭多頓營以東選區的美國眾議員伊薩（Darrell Issa）稱這是州長紐松「充滿惡意的宣傳噱頭」。

共和黨籍的副總統范斯（JD Vance）與國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）一同到訪聖地牙哥郡以北的彭多頓營，慶祝陸戰隊成立250周年，並觀看部隊展示兩棲車輛和陸戰隊的搶灘演練。退役陸戰隊員范斯與妻子烏沙．范斯（Usha Vance）一同觀看戰機劃過天際，以及彈藥射擊後冒出的滾滾濃煙。

加州政府本周稍早就曾考慮關閉這條高速公路，但美國陸戰隊16日表示，活動將在經批准的訓練場地進行，並遵守既定安全規範。

在昨晚試射之後，加上活動主辦方要求在公路沿線設置「上方正在射擊」的標示牌，州運輸部門官員最終決定封閉高速公路。

加州公路警察在今天演習之前和進行期間，封閉該高速公路一段長達27公里的路段。今天上午至下午初，交通嚴重堵塞，但並未傳出與砲擊相關的事故。